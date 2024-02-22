Возможен отскок индекса Мосбиржи на торгах в четверг - "Алор Брокер"

Возможен отскок индекса Мосбиржи на торгах в четверг, основанный во многом на закрытии "шортов" перед длинными выходными, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в среду ускорил снижение, опустившись на 2,1% по индексу Мосбиржи. Никаких новых негативных поводов для распродаж мы не увидели, просто идет сокращение позиций перед длинными выходными и игра на понижение на нарисовавшейся на дневном графике индекса "тройной вершине". Тему санкций мы не рассматриваем как серьезный аргумент для продаж - Европа и США уже ввели практически все ограничения, какие только было можно. Однако психологически ожидаемое объявление рестрикций 23-24 февраля давит на рынок, - пишет эксперт в обзоре. - По-прежнему считаем главной причиной снижения осознание большинства участниками торгов факта, что высокие кредитные ставки пришли к нам надолго, а их снижение не начнется в обозримой перспективе, в том числе в так называемый "дивидендный сезон". Таким образом, покупка акций даже под 10-процентную дивидендную доходность выглядит довольно рискованным занятием. Но все же безоткатное четырехдневное и почти четырехпроцентное снижение выглядит избыточным в отсутствие очевидных поводов для этого. В четверг ждем попытки отскока рынка, основанной во многом на закрытии шортов перед выходными - переносить маржинальные позиции через три дня в отсутствие понятного тренда по нынешним ставкам очень дорого".

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