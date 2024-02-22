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22 февраля 2024 года 09:15

Нефть слабо дорожает

Фондовые индексы США завершили торги в среду без единой динамики. Фондовые индексы крупнейших стран АТР растут в четверг. Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,1%, в то время как Nasdaq опустился по итогам третьей сессии подряд (на 0,3%).

Протокол январского заседания Федеральной резервной системы выявил сохраняющуюся обеспокоенность относительно инфляции.

Большинство руководителей Федрезерва больше волнует то, что процентные ставки будут снижены слишком быстро, чем промедление в их сокращении. Они отметили риски слишком быстрого смягчения денежно-кредитной политики и хотели бы более тщательно оценить поступающие данные для того, чтобы удостовериться в сохранении прогресса в замедлении инфляции до целевого уровня в 2%, говорится в протоколе.

"ФРС перед тем, как принять какие-либо решения, будет еще несколько заседаний смотреть на то, как развивается ситуация на рынке труда и меняется инфляция, - полагает Роб Суонке из Commonwealth Financial Network. - Рынки по-прежнему расценивают июньское заседание как наиболее вероятное время первого снижения ставок".

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры оценивают в 30% возможность уменьшения стоимости заимствований Федрезервом в мае и в 80% в июне. Теперь они ждут, что ФРС проведет всего четыре снижения ставки до конца текущего года. До январского заседания прогнозировалось шесть сокращений начиная с марта, отмечает MarketWatch.

Котировки акций производителя контактных линз Bausch + Lomb Corp. в среду взлетели почти на 14%. Выручка компании в четвертом квартале, а также ее прогноз на 2024 год оказались лучше ожиданий экспертов.

Toll Brothers (SPB: TOL), специализирующаяся на строительстве домов класса "люкс", увеличила чистую прибыль и выручку в первом финквартале (ноябрь-январь) сильнее прогнозов. Цена бумаг компании поднялась на 4%.

Акции Analog Devices (SPB: ADI) подорожали на 2,3%. Производитель полупроводниковой продукции во втором финансовом квартале, который закончился 3 февраля, сократил чистую прибыль более чем вдвое. Однако скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) с 26 февраля войдут в расчет индекса Dow Jones Industrial Average вместо аптечной сети Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA). На этой новости стоимость Amazon выросла на 0,9%, Walgreens Boots Alliance - снизилась на 2,5%.

Котировки бумаг SolarEdge Technologies (SPB: SEDG) упали на 12,2% по итогам торгов в среду. Выручка производителя оборудования для солнечной энергетики в четвертом квартале снизилась на 65%. Также компания дала прогноз на текущий период, который разочаровал экспертов.

Разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks (SPB: PANW) резко увеличил чистую прибыль во втором финквартале (ноябрь-январь) благодаря значительной налоговой выгоде, но дал слабый прогноз на текущий период и весь фингод. Акции компании рухнули в цене более чем на 28%.

Кроме того, из-за слабого прогноза на 23,7% подешевели бумаги Teladoc Health (SPB: TDOC), предоставляющей услуги телемедицины.

Цена акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) опустилась на 2,9% в ожидании публикации квартальной отчетности. Бумаги ряда других представителей технологической отрасли также снизились, включая Intel Corp. (SPB: INTC) (-2,4%), International Business Machines (SPB: IBM) (-2%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-0,15%).

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 48,44 пункта (на 0,13%) и достиг 38612,24 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса стали акции Nike Inc. (SPB: NKE) и Dow Inc. (SPB: DOW), подорожавшие на 1,9%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 6,29 пункта (также на 0,13%) - до 4981,8 пункта.

Между тем индекс Nasdaq Composite уменьшился на 49,91 пункта (на 0,32%) и составил 15580,87 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг.

Поддержку рынкам оказала, в том числе, позитивная динамика американского рынка акций. Хорошая отчетность Nvidia способствует подъему котировок акций представителей технологического сектора.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 МСК увеличился на 2%.

Цена бумаг техкомпаний активно растет: Advantest - на 6,3%, Screen Holdings - на 9,8%, Tokyo Electron - на 5,5%, SoftBank Group - на 4,6%, Lasertec - на 4,9%, Renesas Electronics - на 4,5%.

Кроме того, поднимается стоимость автопроизводителей Nissan Motor (+0,6%) и Toyota Motor (+2,5%), косметической компании Shiseido (+0,8%), сетевых магазинов Seven & I Holdings (+0,8%) и Fast Retailing (+2,5%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК вырос на 0,8%, как и гонконгский Hang Seng.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции туристической компании Trip.com Group, подорожавшие на 6,1%, нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857), CNOOC и China Petroleum & Chemical Corp. - на 5,6%, 5,1% и 3,7% соответственно.

Также повышаются котировки бумаг автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 3,3%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Tencent (SPB: 700) - на 1,4% и 0,4% соответственно, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК прибавил 0,3%.

Банк Кореи в четверг оставил базовую ставку на уровне 3,5% годовых по итогам девятого заседания подряд. Это решение совпало с прогнозом большинства аналитиков.

Руководство ЦБ сохранило прогноз роста ВВП страны в 2024 году на уровне 2,1%, инфляции - 2,6%, базовой инфляции - 2,2%.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor дорожают на 1,9%.

В то же время цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшилась на 0,1%, сталелитейной Posco - на 0,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,04%.

Наиболее существенный подъем показали бумаги финансовой фирмы Insignia Financial Ltd. - на 13,7%.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,4% и 1,1% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются утром в четверг.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск составляет $83,23 за баррель, что на 20 центов выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты повысились в цене на 69 центов, до $83,03 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени также выросли на 20 центов (0,26%) и составили $78,11 за баррель. Накануне фьючерс подорожал на 87 центов, до $77,91 за баррель.

Нефть с начала года колеблется в довольно узком диапазоне и сейчас торгуется у его верхней границы.

Инвесторы оценивают прогнозы спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, а также геополитические риски на Ближнем Востоке и вероятность перебоев поставок через Красное море.

Тем временем руководителей Федрезерва больше волнует то, что процентные ставки будут снижены слишком быстро, чем промедление в их сокращении, показал протокол январского заседания. Члены руководства ФРС отметили риски слишком быстрого смягчения денежно-кредитной политики и желание более тщательно оценить поступающие данные для того, чтобы удостовериться в сохранении прогресса в замедлении инфляции до целевого уровня в 2%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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