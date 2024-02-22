Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Amazon

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Amazon.com Inc., сообщается в материале аналитиков.

"Бумаги эмитента войдут в состав индекса Dow Jones Industrial, сменив акции аптечной сети Walgreens Boots Alliance. Изменения вступят в силу до начала торгов 26 февраля 2024 года. На наш взгляд, новость создает позитивный фон для котировок бумаг компании. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость акции составляет $175, рейтинг - "покупать", - указывают эксперты.

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