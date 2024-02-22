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22 февраля 2024 года 09:00

Рубль немного снижается относительно доллара и юаня на фоне санкционных ожиданий

Москва. 22 февраля. Доллар и юань умеренно подрастают на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль немного снижается на фоне активно обсуждаемой санкционной повестки.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,7775 руб./$1 (+22,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,88 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,65 коп. - до 12,81 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", динамика нацвалюты обусловлена в основном ожиданиями новых пакетов санкций - постпреды ЕС в среду согласовали очередной - 13-й - пакет антироссийских санкций, который утвердят к 24 февраля, сообщили официальные органы Бельгии, председательствующей в Совете ЕС.

"Постпреды ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций. (...) Этот пакет является одним из самых обширных, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру, и его официально утвердят 24 февраля", - говорится в сообщении в соцсети X.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что в рамках нового пакета в санкционные списки включат почти 200 человек и юрлиц. Он добавил, что ЕС также введет меры в отношении оборонного и военно-технического секторов. "Мы добавим в санкционные списки почти 200 человек и структур, таким образом, общее число попавших в списки составит около 2 тыс.", - написал он в X.

Кроме того, Вашингтон планирует в пятницу опубликовать новый пакет мер в отношении РФ в связи со смертью Алексея Навального, сообщил во вторник вечером по московскому времени советник Белого дома по коммуникации по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби. "Мы опубликуем крупный пакет санкций на этой неделе в пятницу", - приводят американские СМИ слова Кирби.

Он заявил журналистам, что новый пакет является реакцией на случившееся с Навальным. В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает введение дополнительных санкций в связи со смертью Навального.

Инвесторы также изучают новости относительно обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Правительство РФ сообщило в среду, что не поддерживает решение депутатов комитета Госдумы по законодательству, которые на прошлой неделе проголосовали за исключение из поправок в КоАП штрафов за невыполнение экспортерами обязанности по продаже иностранной валюты.

Правительство в своем заключении, которое было направлено в Госдуму после принятия комитетом данного решения, напоминает, что обязанность по продаже валютной выручки установлена указом президента РФ. По мнению кабинета министров, с введением этой меры был обеспечен мониторинг продажи и покупки иностранной валюты российскими экспортерами на внутреннем валютном рынке РФ, а также нивелирован резкий отток капитала из РФ.

"Реализация установленного порядка возврата и обязательной продажи валютной выручки, направленного на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности РФ, показала его эффективность, и в настоящее время правительством РФ прорабатывается вопрос о продлении срока его действия", - говорится в заключении.

Нефтяные котировки чуть прибавляют. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,15 за баррель, что на 0,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,06 за баррель, что на 0,19% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,1%, в то время как Nasdaq опустился по итогам третьей сессии подряд (на 0,3%).

Протокол январского заседания Федеральной резервной системы выявил сохраняющуюся обеспокоенность относительно инфляции.

Большинство руководителей Федрезерва больше волнует то, что процентные ставки будут снижены слишком быстро, чем промедление в их сокращении. Они отметили риски слишком быстрого смягчения денежно-кредитной политики и хотели бы более тщательно оценить поступающие данные для того, чтобы удостовериться в сохранении прогресса в замедлении инфляции до целевого уровня в 2%, говорится в протоколе.

"ФРС перед тем, как принять какие-либо решения, будет еще несколько заседаний смотреть на то, как развивается ситуация на рынке труда и меняется инфляция, - полагает Роб Суонке из Commonwealth Financial Network. - Рынки по-прежнему расценивают июньское заседание как наиболее вероятное время первого снижения ставок".

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры оценивают в 30% возможность уменьшения стоимости заимствований Федрезервом в мае и в 80% в июне. Теперь они ждут, что ФРС проведет всего четыре снижения ставки до конца текущего года. До январского заседания прогнозировалось шесть сокращений начиная с марта, отмечает MarketWatch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг растут. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,95%, китайский CSI 300 растет на 0,28%, гонконгский Hang Seng - на 0,06%, южнокорейский Kospi - на 0,28%, австралийский индекс S&P/ASX 200 не меняется. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,7%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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