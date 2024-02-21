Рынок акций РФ в среду упал во главе с Polymetal и Мечелом, индекс МосБиржи откатился ниже 3140п

Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ в среду снизился из-за распродаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, а также ожиданий новых антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи упал ниже 3140 пунктов, минимума с начала января; в лидерах отката выступили бумаги Polymetal (-8,9%) и "Мечела" (-10,3%), а во "втором эшелоне" обвалились на 36% расписки Qiwi после отзыва ЦБ РФ лицензии у Киви банка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3139,5 пункта (-2,1%), индекс РТС - 1068,09 пункта (-2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 92,59 рубля (+0,25 рубля).

Постпреды ЕС в среду согласовали очередной - 13-й - пакет антироссийских санкций, который утвердят к 24 февраля, сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС. В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает на одобрение 13-го пакета антироссийских санкций до 24 февраля.

Акции "Мечела" упали до 281,3 рубля (-10,3%), объем торгов составил 7,985 млрд рублей. "Префы" "Мечела" упали на 8%.

"Мечел" в 2023 году снизил добычу угля на 8%, до 10,365 млн тонн, несмотря на рост в IV квартале на 4% к III кварталу, до 2,98 млн тонн. Консолидированный показатель EBITDA "Мечела" за IV квартал 2023 года упал на 12% по сравнению с третьим кварталом 2023 года и составил 21,7 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA за год составила 86,34 млрд рублей, снизившись на 25%.

Чистая прибыль компании упала за год на 65%, до 22,3 млрд рублей. Чистый долг за 2023 год увеличился на 8%, до 250 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2023 года составило 2,9 по сравнению с 2,0 на конец 2022 года и 3,4 на середину прошлого года.

"Префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) на первых после сплита (с коэффициентом 1:100) торгах на Мосбирже подешевели до 1599,5 рубля (-4,1%).

Также подешевели акции Polymetal (-8,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,9%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,5% и -0,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -1,5% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%).

Подорожали акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, главным триггером распродаж на рынке стал анонс очередных антироссийских санкций ЕС и США. Дополнительное давление оказало то, что санкционные новости появились перед длинными праздничными выходными. Этот момент в сочетании с неопределенностью вокруг санкционных деталей вынудил инвесторов перейти к фиксации прибыли. Кроме того, ценовые потери в течение дня несли многие сырьевые товары, включая нефть и металлы. Относительная слабость рубля при такой конъюнктуре не играла значимой роли, считает эксперт.

В четверг мировые рынки могут отыгрывать данные из протоколов последнего заседания ФРС, также выйдут предварительные февральские индексы экономической активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США, оценка темпов роста европейских потребительских цен (ИПЦ) за январь. Мосбиржа включит акции "Кристалла" в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

"Важный уровень, в который "уперлась" коррекция и за которым мы внимательно следим - 3150 пунктов по индексу МосБиржи. Удержание выше этой отметки по итогам недели стало бы благоприятным техническим сигналом. Дивидендные ожидания, хорошие показатели бизнеса многих эмитентов, перспектива снижения ставок в экономике - факторы в пользу сохранения среднесрочного растущего тренда отечественного рынка акций. Прогноз по индексу МосБиржи на 22 февраля - 3125-3225 пунктов", - считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, индекс Московской биржи откатился к значениям первой декады января 2024 года, причем такой масштаб падения случился впервые с начала года. Причин для разворота фондового рынка "на юг", то есть в сторону понижения, было несколько.

Одна из них - произошедший обвал котировок депозитарных расписок платежного сервиса Qiwi после сообщения Банка России об отзыве лицензии у дочернего Киви банка, и в связи с остановкой проведения ряда платежей через его сервисы. Рынок оказался обеспокоен даже не только влиянием этого события на будущие операционные и финансовые результаты компании, но еще и перспективами проходящей реструктуризации бизнеса компании, отмечает аналитик.

Другой причиной падения рынка могло стать завершение дробления номинала привилегированных акций "Транснефти", так как акции, благодаря проведенной процедуре сплита, стали более ликвидными, и некоторые инвесторы предпочли их продать после роста в предыдущие несколько месяцев, считает аналитик.

Обыкновенные акции "Ростелекома" оказались защитным активом на падающем рынке, бумаги подорожали в ожидании публикации финансовых результатов компании по МСФО за 2023 год, которые выйдут на следующей неделе и обещают быть сильными. Еще в январе генеральный директор "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что по итогам 2023 года выручка компании по МСФО превысила 700 млрд руб. Из этого следует, что выручка "Ростелекома" за IV квартал могла составить не менее 201 млрд руб., так как за 9 месяцев 2023 года выручка корпорации в годовом выражении выросла на 14%, до 499 млрд руб. Это может означать, что в IV квартале прошедшего года выручка "Ростелекома" выросла по сравнению с III кварталом почти на 16%.

Такой оптимистичный результат в IV квартале вполне возможен, прежде всего, за счет сильных результатов в сегменте цифровых услуг и мобильной связи. Кроме того, в январе текущего года гендиректор "Ростелекома" пообещал выплату дивидендов за 2023 год, уверенно заявив, что "дивиденды будут", но уточнил, что о предполагаемом размере дивидендов говорить пока рано.

"По нашему прогнозу, исходя из дивидендной политики компании, предполагающей выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО и не менее 5 руб. на акцию, и из нашего прогноза чистой прибыли компании, мы ожидаем, что дивиденды "Ростелекома" за 2023 год могут составить не менее 7-7,5 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию", - считает Мильчакова.

По мнению руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, падение индекса МосБиржи ниже 3145 пунктов может сигнализировать о смене среднесрочной восходящей тенденции.

Значительные продажи акций были связаны с анонсом новых санкций в отношении России со стороны США и ЕС. О них могут объявить 23-24 февраля, когда российские инвесторы будут на длительных выходных. На этом фоне многие решили зафиксировать часть своих позиций.

Также негативом стало решение ЦБ РФ отозвать лицензию у Киви банка, сам факт отзыва банковской лицензии стал первым случаем за последние несколько лет. При этом регулятор предварительно оценил денежные средства на счетах банка и отметил, что их хватит, чтобы расплатиться с клиентами. В среду о своих результатах отчитался "Мечел", который в 2023 году показал снижение выручки и прибыли на 6% г/г и 62% г/г соответственно.

Вечером будут опубликованы протоколы FOMC по итогам последнего заседания ФРС. Данные могут повлиять на пересмотр ожиданий в отношении дальнейшей динамики базовой процентной ставки в США. Основанием для ужесточения риторики регулятором могут стать более высокая потребительская инфляция, которая была опубликована в феврале, а также устойчивый рынок труда в Америке, считает эксперт.

Среди ключевых факторов, которые сейчас оказывают давление на нефтяные котировки - опасение снижения мирового спроса на нефть, а также негатив, связанный с удержанием повышенных ставок мировыми ЦБ. В частности, судя по последним макроданным, возможное снижение ставки в США сдвинулось ближе к концу года. При этом опасения по поводу возможных перебоев в поставках из-за продолжающегося геополитического обострения на Ближнем Востоке сохраняются, удерживая цены от более значительного снижения, считает Кравченко.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением выросших Китая и Гонконга (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40 и DAX подросли на 0,1-0,3%, FTSE просел на 0,7%), "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,2-0,7% во главе с Nasdaq).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) накануне сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, минимальном в истории. Тем временем ставка по 5-летним кредитам была понижена до 3,95% с 4,2%. Снижение этой ставки стало первым с июня прошлого года, ее уровень также является самым низким с момента введения.

Объем экспорта Японии в январе увеличился на максимальные за 14 месяцев 11,9% относительно того же месяца предыдущего года - до 7,333 трлн иен ($48,88 млрд), сообщило в среду министерство финансов страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 9,5%, по данным Trading Economics. В декабре 2023 года экспорт вырос на 9,7%.

Японский импорт в январе сократился десятый месяц подряд - на 9,6%, до 9,031 трлн иен. Консенсус-прогноз предполагал уменьшение на 8,4%. В декабре импорт упал на 6,9%.

На нефтяном рынке в среду вечером цены отскочили вверх после дневного снижения на опасениях по поводу роста нефтедобычи и слабости мировой экономики, цена Brent локально опускалась ниже $82 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,63 за баррель (+0,4% и -1,5% накануне), апрельская цена WTI - $77,44 за баррель (+0,5% и -1,8% во вторник).

Давление на котировки оказали опасения, что Федрезерв не станет торопиться со снижением процентных ставок. Об этом сигнализировали данные об ускорении инфляции в США в январе и "ястребиные" заявления представителей ФРС.

При этом трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжаются атаки йеменских хуситов на суда в Красном море.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали расписки Qiwi (-36%, до 308 рублей - уровня августа 2022 года; объем торгов превысил 5,621 млрд рублей), акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (-11,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-8,2%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-8,1%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-7,6%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-7,5%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-7,4%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-7,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-7,2%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-7,2% и -7,3% "префы"), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-7,2%).

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка, говорится в сообщении ЦБ. Киви банк по итогам 2023 года занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Выросли акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+0,9%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+0,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+0,7%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+0,5%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 105,01 млрд рублей (из них 12,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,08 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 8,65 млрд рублей на "префы" "Транснефти").