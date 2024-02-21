21 февраля 2024 года 19:23
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 21 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 7 базисных пунктов, до 66,66% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 9,66% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 3 базисных пункта - до 66,44% от номинала (доходность выросла всего на 1 базисный пункт - до 9,46% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 базисных пункта). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - они остались на уровне 50,31% от номинала (доходность - 11,01% годовых).
Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 42 базисных пункта - до 72,05% от номинала (их доходность снизилась на 26 базисных пунктов, составив 20,07% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 65,74% от номинала (доходность не изменилась и составила 17,77% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 22 базисных пункта, подорожав до 68,37% от номинала (доходность снизилась на 7 базисных пунктов, составив 12,99% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 1,5 базисного пункта, до 66,27% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют плавный рост в ожидании публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, запланированной на 21 февраля.
ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося 31 января заседания. В его протоколе участники рынка надеются увидеть какие-либо указания на то, когда американский ЦБ перейдет к снижению процентных ставок. Кроме того, на этой неделе выступит ряд представителей руководства американского центробанка. Сейчас трейдеры оценивают примерно в 53% вероятность снижения ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, пишет Trading Economics.
Опубликовано: /Финмаркет/
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