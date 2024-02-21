Вероятный диапазон для курса рубля на краткосрочную перспективу составляет 92,4-93,1 руб./$1 - Россельхозбанк

Вероятный диапазон для курса рубля на краткосрочную перспективу составляет 92,4-93,1 руб./$1, считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"Пара RUB/USD показывала умеренный рост в первой половине среды, торгуясь вблизи верхних границ узкого диапазона 92,25-92,50 руб./$1, сформировавшегося за последние четыре дня, - пишет эксперт. - В паре CNY/RUB, наоборот, наблюдается как восстановление объемов торгов после праздничной недели в Китае, так и более ярко выраженная тенденция на рост юаня относительно рубля за последнюю неделю. Рост в паре CNY/RUB, скорее всего, связан в целом с тенденцией укрепления юаня относительно доллара на форекс, чему способствовало как снижение индекса доллара (DXY), так и продолжение восстановления интереса глобальных инвесторов к юаневым активам после очередных шагов по стимулированию экономической активности со стороны регулятора КНР и снижения 5-ти летней ставки, которая является бенчмарком для ипотечных кредитов. Краткосрочный прогнозный диапазон по паре USD/RUB - 92,4-93,1, краткосрочный прогнозный диапазон по паре CNY/RUB - 12,80-12,95. Полагаем, что на следующей неделе ослабление рубля может сдерживаться повышенным предложением со стороны экспортеров в период уплаты налогов".

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