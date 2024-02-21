"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций "Яндекса" до 4293 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста более 30% на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Седовой.

"Акции российского IT-гиганта с начала года прибавили уже 30% и подобрались вплотную к нашему таргету 3490 руб./акцию, - отмечает эксперт. - Проанализировав свежие финансовые результаты компании (в частности, выручка продолжает расти двузначными темпами, скорректированные EBITDA и чистая прибыль в плюсе), мы пришли к выводу, что фундаментальная привлекательность бумаг сохраняется. Исходя из таких результатов компании, мы сохраняем нашу идею на покупку акций "Яндекса" и повышаем наш таргет до 4293 руб./акцию. С фундаментальной точки зрения бумаги по-прежнему выглядят привлекательно. При этом стоит учитывать, что на данный момент сохраняется риск неопределенности пропорции обмена акций нидерландской компании на бумаги российской компании (МКАО "Яндекс")".

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