"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную среднесрочную оценку акций Мечела

"Мои Инвестиции" в целом подтверждают позитивную среднесрочную оценку акций "Мечела", сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент в среду опубликовал финансовые и операционные результаты за 2П23 - добыча угля в 4К23 выросла на 4% кв/кв, между тем продажи концентрата коксующегося угля снизились на 14% кв/кв на фоне проведения вскрышных работ на "Нерюнгринском" (одном из разрезов "Якутугля"), - отмечают эксперты. - Производство стали и чугуна выросло на 3% и 6% кв/кв соответственно после завершения реконструкции двух домен. Продажи сортового проката снизились на 6% кв/кв ввиду изменения структуры отгрузок компании в пользу более высокомаржинальной продукции и снижения отгрузок арматуры".

"Выручка компании по итогам 2П23 оказалась на 14% выше г/г, а EBITDA выросла на 29% г/г, что в целом совпало с ожиданиями рынка (минус 5% против консенсуса и минус 2% против нас). Свободный денежный поток (FCF) за 2П23 оказался выше наших ожиданий - полугодовая доходность составила 5%, - указывают аналитики телеграм-канала. - Чистая прибыль "Мечела" оказалась негативным сюрпризом, на 26% ниже наших ожиданий на фоне списания 10,7 млрд рублей курсовых разниц за отчетный период. Напомним, что дивполитика компании предписывает выплачивать 20% чистой прибыли в качестве дивидендов по привилегированным акциям. По нашим оценкам, дивиденд на привилегированную акцию за 2023 год может составить 32 руб. (доходность - 9%), в случае соблюдения политики компанией. Ждем в апреле-мае проведения совета директоров".

Чистый долг эмитента во 2П23 остался на относительно стабильном уровне, снизившись на 2% п/п - до 250 млрд руб; показатель долговой нагрузки Чистый долг/EBITDA составил 2,9х (против 3,4х по итогам 1П23), отмечают эксперты.

"Подтверждаем позитивный среднесрочный взгляд на "Мечел" и ожидаем дальнейшего снижения чистого долга, учитывая стабильный денежный поток. При текущих ценах и курсе рубля акции компании торгуются с мультипликаторами EV/EBITDA 12M 3,4x и P/E 12M 3,0х и с >30% доходностью свободного денежного потока на 2024 год. Однако не исключаем краткосрочного давления на котировки компании после результатов", - пишут аналитики в материале.

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