"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Walmart Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $168 за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Даунсайд - 4%. Акции превысили целевую цену, но мы пока не видим причин для пересмотра таргета. Для расчета использовали оценку по прогнозным мультипликаторам EV/EBITDA и EV/Sales NTM относительно аналогов и собственной дивидендной доходности", - указывает эксперт.

Walmart - транснациональная корпорация розничной торговли, управляющая сетью гипермаркетов, универмагов-дискаунтеров, продуктовых магазинов, складов и прочих бизнес-юнитов.

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