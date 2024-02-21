Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Palo Alto на уровне "продавать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Palo Alto Networks на уровне "продавать" с целевой ценой $170 за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Как следует из представленных вчера после закрытия рынка результатов Palo Alto за второй квартал 2024 ф. г., выручка выросла на 19% г/г до $1,97 млрд, сойдясь с ожиданиями аналитиков, а скорректированная прибыль - на 39% г/г до $1,46 на акцию, на 12% превысив консенсус-прогноз ($1,3). Акции Palo Alto упали в цене на 23% в ходе расширенной торговой сессии. Результаты Palo Alto за отчетный квартал оказались выше как среднерыночных, так и наших оценок. Однако понижение прогноза сильно (на наш взгляд, даже чрезмерно) разочаровало инвесторов", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов.

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