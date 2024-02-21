"БКС МИ" негативно оценивает перспективы цены акций Россетей

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") негативно оценивает перспективы цены акций "ФСК-Россети", сообщается в комментарии аналитиков.

"Инвестпрограмма холдинга составит в 2024 году 585 млрд руб. против 528 млрд руб. в 2023 году и 435 млрд руб. в 2022 году (цифры с НДС). Рост инвестрасходов несет риски для миноритарных акционеров, так как инвестиции в сети не дают окупаемости и рентабельности через тарифы, как в генерации. У нас негативный взгляд на акции эмитента", - указывают эксперты.

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