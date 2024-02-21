"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Россетей

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций "Россетей" на фоне возможного отсутствия дивидендов до 2026 года, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Объем инвестиций в модернизацию и строительство энергообъектов "Россетей" продолжает расти - инвестпрограмма компании в 2024 году составит 585 млрд руб. В 2023 году инвестпрограмма составила более 528 млрд руб. Считаем вероятным дальнейший рост инвестпрограммы и сохраняем осторожный взгляд на акции эмитента на фоне возможного отсутствия дивидендов до 2026 года", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.