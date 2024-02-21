Рубль продолжит движение в диапазоне 92-93 руб./$1 до публикации деталей новых санкций - банк "Санкт-Петербург"

Рубль продолжит движение в диапазоне 92-93 руб./$1 до публикации деталей новых санкций, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Динамика рубля во вторник была слабо выраженной. Фактор налогового периода более выраженную поддержку российской валюте может начать оказывать позднее, - отмечают эксперты. - В среду курс USD/RUB находится у 92,3 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Вероятно, детали предстоящих санкций пока не будут опубликованы, и курс может продолжить двигаться в диапазоне 92-93 руб./$1".

Фьючерсы Brent торгуются у $82,5/барр. в среду. Из-за праздников в США API опубликует свою оценку недельного изменения запасов нефти лишь этой ночью. По мнению аналитиков банка, продолжение заметного роста запасов в стране может привести к дальнейшему движению котировок ниже $82/барр.

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