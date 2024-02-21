Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 91,5-93 руб./$1 в среду - ПСБ

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в среду 91,5-93 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Доллар продолжил во вторник второй день подряд проторговывать преимущественно узкую зону 92-92,5 руб./$1, - пишет эксперт. - Юань выглядел посильнее, поднявшись к 12,8 руб. на фоне заметного укрепления позиций юаня на мировых рынках. Стабильности курса американской валюты способствовали комфортные уровни нефтяных котировок и увеличение предложения валюты со стороны экспортеров и Банка России после завершения "длинных" выходных в КНР. Утром в среду доллар вновь не показывает значимой динамики. Сегодня на валютном рынке могут наблюдаться всплески волатильности. Целевой диапазон по доллару смещаем вверх, до 91,5-93 руб./$1. По-прежнему считаем, что фактор усиления продаж валюты экспортерами перед налоговыми выплатам 28 февраля в условиях "короткой" недели продолжит оказывать весомую поддержку рублю".

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