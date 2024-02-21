Вероятна стабилизация курса рубля у текущих уровней в среду - SberCIB

Вероятна стабилизация курса рубля и котировок ОФЗ у текущих уровней в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль во вторник преимущественно торговался в узком диапазоне 92,3-92,4 руб./$21, - пишут эксперты. - Мы предполагаем, что и сегодня он будет стабилен: с одной стороны, в преддверии длинных выходных в России может повыситься спрос на иностранную валюту, а с другой - экспортеры могут увеличить предложение валюты перед налоговыми платежами на следующей неделе".

Баррель Brent во вторник подешевел на $1,22 до $82,34. По мнению аналитиков инвестбанка, давление на котировки оказывают опасения по поводу более длительного периода повышенных процентных ставок. В среду утром баррель Brent торгуется вблизи $82,6. В течение дня интерес будут представлять данные Американского института нефти (API) о недельных товарных запасах нефти в США. По прогнозам экспертов SberCIB, в среду цена Brent будет находиться в районе $83 за баррель.

"Доходности ОФЗ со сроком погашения до пяти лет выросли во вторник в среднем на 11 б. п., а более длинных бумаг - на 2-5 б. п. Этому отчасти могло способствовать решение Минфина вновь предложить на аукционах два номинальных выпуска, несмотря на повышение их доходности в последние дни. В среду рынок, возможно, будет стабилен, если Минфин ограничится небольшими премиями на аукционах", - отмечается в комментарии инвестбанка.

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