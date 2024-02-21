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21 февраля 2024 года 10:03

Индексы США снизились после длинных выходных, нефть дорожает

Индексы США снизились после длинных выходных, капитализация Nvidia рекордно упала. Индексы Шанхая и Гонконга мощно растут, остальная Азия в минусе. Цены на нефть повышаются, Brent торгуется около $82,7 за баррель

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после длинных выходных, инвесторы оценивали новости компаний в преддверии публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду.

В понедельник торги не проводились в связи с Днем президентов.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося 31 января заседания. В его протоколе рынок надеется увидеть сигналы о начале снижения ставок.

Кроме того, на этой неделе выступит ряд представителей руководства американского центробанка.

Между тем экс-глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли допускает, что денежно-кредитная политика (ДКП) Федрезерва не такая уж жесткая.

Несмотря на сохранение процентных ставок на самом высоком уровне более чем за 20 лет (5-5,25%), статданные продолжают указывать на высокую активность в американской экономике.

Одной из возможных причин этого Дадли считает нахождение нейтральной, учитывающей инфляцию процентной ставки (которая ни стимулирует, ни ограничивает экономический рост) на уровне выше 0,5%, в которые ее оценивает ФРС.

"Крупный, хронический дефицит бюджета и государственные субсидии на "зеленые" инвестиции привели к росту нейтральной процентной ставки, - написал Дадли в колонке на сайте Bloomberg. - В этом случае Федрезерву необходимо дольше удерживать ставки на повышенном уровне".

При этом экс-глава ФРБ Нью-Йорка не исключает возможности охлаждения экономики в степени, достаточной для того, чтобы "склонить чаши весов в сторону снижения ставок". По его словам, эффект от ужесточения ДКП мог проявиться еще не в полной мере.

Сейчас трейдеры оценивают примерно в 54% вероятность снижения ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, по данным CME FedWatch.

Между тем индекс опережающих экономических показателей США в январе снизился 22-й месяц подряд - на 0,4%, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель.

Цена акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) во вторник упала на максимальные с октября прошлого года 4,4%, а ее капитализация сократилась на рекордные $78 млрд. Рынок нервничает перед публикацией отчетности чипмейкера в среду, заявил MarketWatch главный экономический стратег и управляющий директор Capitol Securities Management Кент Энгельке.

Финкомпания Truist Financial (SPB: TFC) сообщила о продаже подразделения, осуществляющего брокерскую деятельность в сфере страховых услуг, группе инвесторов во главе со Stone Point Capital и Clayton, Dubilier & Rice. Предприятие оценено в $15,5 млрд, акции материнской компании подешевели на 1,5%.

Бумаги Coherent Corp., сформированной в 2022 году в результате слияния Coherent Inc. (SPB: COHR) и II-VI Inc. (SPB: IIVI), потеряли в цене 4,9% после новостей о намерении Винсента Маттеры покинуть пост CEO этого производителя лазеров, оптических материалов и полупроводников.

Капитализация AbbVie (SPB: ABBV) снизилась на 1% после новостей о смене CEO. Новым главой фармкомпании станет ее президент и главный операционный директор Роберт Майкл. Ричард Гонсалес, занимавший пост главного исполнительного директора с момента основания компании в 2013 году, 1 июля покинет его и станет исполнительным председателем совета директоров.

CenterPoint Energy (SPB: CNP) потеряла 0,3% рыночной стоимости после новостей о том, что эта энергетическая компания договорилась о продаже газовых активов в Миссисипи и Луизиане фонду прямых инвестиций Bernhard Capital Partners за $1,2 млрд.

Котировки акций производителя электромобилей Tesla (SPB: TSLA) опустились на 3,1%.

Рыночная стоимость Walmart Inc. (SPB: WMT) выросла на 3,2%. Квартальные результаты крупнейшей в стране компании розничной торговли превзошли прогнозы рынка. Она также покупает производителя смарт-телевизоров Vizio за $2,3 млрд.

Акции Home Depot подорожали на 0,1%. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома в четвертом финансовом квартале, завершившемся 28 января, сократила чистую прибыль и выручку лучше ожиданий и повысила дивиденды на 7,7%.

Капитализация финансовой Discover Financial Services (SPB: DFS) подскочила на 12,6% на новостях о ее покупке за $35,3 млрд конкурирующей компанией Capital One Financial (SPB: COF), чьи бумаги прибавили в цене 0,1%.

Ирландская Medtronic Plc (SPB: MDT) нарастила рыночную стоимость на 1,7% в Нью-Йорке. Производитель медицинского оборудования в третьем финквартале (по 26 января) увеличил чистую прибыль на 8%, выручку - на 5%, причем доходы и скорректированная прибыль превзошли оценки аналитиков.

Dow Jones Industrial Average понизился во вторник на 0,17% - до 38563,8 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,6% - до 4975,51 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,92% и составил 15630,78 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 2,5%, гонконгский Hang Seng - 2%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) накануне сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, минимальном в истории.

Тем временем ставка по пятилетним кредитам была понижена до 3,95% с 4,2%. Снижение этой ставки стало первым с июня прошлого года, ее уровень также является самым низким с момента введения.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Longfor Group Holdings, дорожающие на 10,4%.

Также заметно повышается капитализация Ping An Insurance (+7,3%), China Merchants Bank (+7%), Lenovo, Meituan (SPB: 3690) (+6,9% у обеих), WuXi AppTec, Wuxi Biologics и China Resources Beer (+6,7% у всех трех).

Акции HSBC Holdings дешевеют на 3,4%, Chow Tai Fook Jewellery - на 1%, CNOOC - на 0,3%, Sands China (SPB: 1928) и China Shenhua Energy - на 0,2%.

Японский Nikkei 225 снижается на 0,3%.

Объем экспорта Японии в январе увеличился на максимальные за 14 месяцев 11,9% относительно того же месяца предыдущего года - до 7,333 трлн иен ($48,88 млрд), сообщило в среду министерство финансов страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 9,5%, по данным Trading Economics. В декабре 2023 года экспорт вырос на 9,7%.

Японский импорт в январе сократился десятый месяц подряд - на 9,6%, до 9,031 трлн иен. Консенсус-прогноз предполагал уменьшение на 8,4%. В декабре импорт упал на 6,9%.

Заметнее всех в составе Nikkei теряют в цене бумаги Dowa Holdings, дешевеющие на 3,7%.

Рыночная стоимость Dai-ichi Life Holdings и Sumitomo Pharma уменьшается на 3%, T&D Holdings - на 2,8%, SMC - на 2,6%, Advantest - на 2,5%, Fujitsu - на 2,4%, JGC и Mitsubishi Heavy Industries - на 2,3%.

Капитализация Aozora Bank повышается на 8%, Furukawa Electric - на 4,9%, Resonac - на 4,6%, Nikon - на 3,3%, Hitachi Zosen - на 2,9%, Rakuten и Toppan Holdings - на 2,5%, BANDAI NAMCO Holdings - на 2,3%, Dai Nippon Printing - на 2,2%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,3%.

Цены производителей в Южной Корее в январе выросли на 1,3% в годовом выражении и 0,5% месяц к месяцу, сообщил в среду Банк Кореи. В обоих случаях показатель продемонстрировал максимальный подъем с сентября 2023 года. Производственная инфляция в декабре составляла 1,2% и 0,1% соответственно.

Цена акций Hyundai Motor уменьшается на 1%, Samsung Electronics - на 0,4%, Korean Air Lines - на 0,2%.

Капитализация Posco растет на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%.

Бумаги BHP подешевели на 2,4%, Rio Tinto - на 1,8%.

Цены на нефть повышаются в среду на фоне ослабления доллара США, а также уверенного подъема китайского фондового рынка благодаря ожиданиям восстановления экономики КНР.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $82,66 за баррель, что на $0,32 (0,39%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $1,22 (1,5%), до $82,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,27 (0,35%), до $77,31 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,42 (1,8%), до $77,04 за баррель.

Колебания цен на нефть остаются в диапазоне $10 за баррель с начала текущего года, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса.

"Нефтяной рынок остается в узком диапазоне, и это показывает, что трейдеры пока не могут принять каких-то решений, - говорит аналитик IG Asia Pte Йип Джун Рон. - Рынок задается вопросом, что будет дальше с точки зрения более широкой динамики спроса и предложения".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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