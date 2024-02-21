Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит снижение в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит снижение в среду, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи во вторник ускорил своё снижение, опустившись по итогам торгов к отметке 3175 пунктов. По рынку прокатилась волна продаж на фоне опасений, связанных с новыми санкциями со стороны США, которые, как сообщается, будут озвучены 23 февраля, - отмечают эксперты. - Дополнительным негативным фактором выступала близость индекса к максимумам, а также последствия последнего заседания ЦБ. В совокупности все это и привело к столь сильному падению бумаг. Среди ключевых сегментов сравнительно устойчиво выглядели финансы и нефтегазовый сектор. В то же время особенно сильные потери понесли акции транспортных компаний".

По мнению стратегов банка, в среду индекс Мосбиржи может продолжить снижаться. Ближайшей поддержкой должен выступить диапазон 3150-3160 пунктов. "Однако, учитывая рыночные настроения, индекс, вполне вероятно, долго не задержится на данных отметках, - допускают аналитики ПСБ. - Маловероятно, что инвесторы будут готовы открывать длинные позиции перед выходными, во время которых могут быть объявлены новые санкции".

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