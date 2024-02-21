Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 16% годовых на заседании 16 февраля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после длинных выходных, инвесторы оценивали новости компаний в преддверии публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося 31 января заседания. В его протоколе рынок надеется увидеть сигналы о начале снижения ставок. Кроме того, на этой неделе выступит ряд представителей руководства американского центробанка. Сейчас трейдеры оценивают примерно в 54% вероятность снижения ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, по данным CME FedWatch.

Экс-глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли допускает, что денежно-кредитная политика (ДКП) Федрезерва не такая уж жесткая. Несмотря на сохранение процентных ставок на самом высоком уровне более чем за 20 лет (5-5,25%), статданные продолжают указывать на высокую активность в американской экономике. Одной из возможных причин этого Дадли считает нахождение нейтральной, учитывающей инфляцию процентной ставки (которая ни стимулирует, ни ограничивает экономический рост) на уровне выше 0,5%, в которые ее оценивает ФРС. "Крупный, хронический дефицит бюджета и государственные субсидии на "зеленые" инвестиции привели к росту нейтральной процентной ставки, - написал Дадли в колонке на сайте Bloomberg. - В этом случае Федрезерву необходимо дольше удерживать ставки на повышенном уровне".

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 2,5%, гонконгский Hang Seng - 2%. Народный банк Китая (центробанк страны) накануне сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, минимальном в истории. Тем временем ставка по пятилетним кредитам была понижена до 3,95% с 4,2%. Снижение этой ставки стало первым с июня прошлого года, ее уровень также является самым низким с момента введения. Японский Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,26%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%.

В свою очередь цены на нефть плавно повышаются в среду на фоне ослабления доллара США, а также уверенного подъема китайского фондового рынка благодаря ожиданиям восстановления экономики КНР. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $82,46 за баррель, что на 0,15% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 1,5%, до $82,34 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени на 0,14%, до $77,15 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,8%, до $77,04 за баррель.

Колебания цен на нефть остаются в диапазоне $10 за баррель с начала текущего года, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса. "Нефтяной рынок остается в узком диапазоне, и это показывает, что трейдеры пока не могут принять каких-то решений, - говорит аналитик IG Asia Pte Йип Джун Рон. - Рынок задается вопросом, что будет дальше с точки зрения более широкой динамики спроса и предложения".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 февраля снизилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,394 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,913 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,01% и составил 105,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 884,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,49%), "ВЭБ.РФ-21" (+0,27%) и "Эталон-Финанс-П03" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,56%), "МТС-001P-20" (-0,28%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Боржоми финанс" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16,1% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 17,1% годовых, купоны квартальные. Переподписка книги заявок доходила до трех раз, что позволило увеличить объем выпуска с "не менее 4 млрд рублей" до 5 млрд рублей.

МФК "Быстроденьги" завершила размещение выпуска облигаций серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Размещение эмиссии продолжалось с 31 января по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21% годовых, что соответствует доходности к оферте через год на уровне 23,1% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% номинала - в дату окончания 42-го купона.

ООО НПП "Моторные технологии" полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 18% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов.

МФК "Вэббанкир" 22 февраля начнет размещение облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов - 19% годовых, 13-24-го - 18% годовых, 25-30-го - 17% годовых, 31-42-го - 16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 31-го купона ежемесячно будет погашаться по 8,33% от номинала. Ценные бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов.

ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) (материнская компания группы "Мосгорломбард") установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, ей соответствует доходность к погашению на уровне 20,91% годовых, купоны квартальные. Размещение займа начнется 27 февраля. Датой окончания размещения станет 9 апреля или дата размещения последней облигации выпуска. Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций компании на 5 млрд рублей и сроком обращения бумаг до 15 лет.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило спред к ставке RUONIA 5-летних социальных облигаций 8-й серии объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ на уровне 1,35% годовых. Ставки ежеквартальных купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред. Техразмещение запланировано на 28 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей на уровне не выше 16,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте не выше 18,1% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Компания планирует 4 марта с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.