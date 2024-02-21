Коррекция на рынке акций - интересная возможность пополнить портфели - БКС Экспресс

Коррекция на российском рынке акций является интересной возможностью для инвесторов пополнить портфели, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рынок захлестнула волна распродаж - угрозы санкций ЕС и США повысили градус неопределенности, риск-премия в курсе бумаг расширилась, и трейдеры поспешили снизить риски перед длинными выходными, - пишет эксперт. - Индекс Мосбиржи испытал сильнейшее падение с 14 декабря 2023 года. Общие потери рынка за основную и вечернюю сессии превысили 2%, обороты торгов очень высокие - почти 100 млрд руб. Сейчас эмоций хоть отбавляй, адаптация придет со временем, а коррекция выглядит интересной для пополнения портфелей перспективных акций".

"Технически индекс Мосбиржи выпал из локального восходящего тренда и возвращается на январские поддержки, - указывает Зельцер. - В базовом варианте после удачного января и прорыва 3200 пунктов вверх уже в феврале значился выход индекса Мосбиржи из полугодовой консолидации к верхней границе 3300 пунктов. На днях на максимуме было 3275 пунктов, и вновь завал. Локальный восходящий тренд по минимумам 15 декабря, 25 января и 9 февраля вчера был прорван вниз. Это не отменяет видения рынка на 2024 год, и таргет 3650 пунктов сохраняется, но время до реализации потенциала явно удлиняется. Важная поддержка пролегает на отметке 3200 пунктов. На ночной сессии она пала, но для констатации нужно подтверждение и на основной. Потеря планки отбросит рынок на следующий многократно подтвержденный уровень опоры 3150 пунктов".

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