"Финам" подтверждает рейтинг акций "Роснефти" на уровне "покупать" с целевой ценой 669,7 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 14,7% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Вышедшая вчера отчетность, с одной стороны, показала слабую динамику чистой прибыли, что связано с разовыми факторами, вызванными обесценением активов и сниженными демпферными выплатами, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - С другой, компания продемонстрировала сильную генерацию FCF и смогла уменьшить долговую нагрузку ниже показателя 1 "Чистый долг / EBITDA". Что более важно, "Роснефть" продолжает реализацию своего проекта "Восток Ойл", который может позволить компании заменить низкомаржинальные истощающиеся месторождения более высокомаржинальными баррелями".

"Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

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