Рубль в среду останется в торговом диапазоне 90-94 руб./$1 - УК "Первая"

Рубль в среду останется в торговом диапазоне 90-94 руб./$1, полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Динамика курса рубля во вторник значительно не изменилась - торговался около 92 руб./$1. Значительного ослабления национальной валюты в среду ожидать не стоит. Рубль, вероятно, будет оставаться стабильным на фоне увеличения реализации валютной выручки экспортерами от роста цен на нефть, а также благодаря другим мерам поддержки, в том числе жесткой политике ЦБ, который может сохранять повышенную ставку более продолжительное время. В краткосрочной перспективе котировки рубля, вероятно, будут торговаться в диапазоне 90-94 по отношению к доллару США", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.