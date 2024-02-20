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20 февраля 2024 года 19:35

Рубль во вторник опустился в основных валютных парах в отсутствие новых заметных факторов поддержки

Москва. 20 февраля. Доллар США, евро и китайский юань немного укрепились на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль опустился к бивалютной корзине на фоне отсутствия новых заметных факторов поддержки его котировок и негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 92,34 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 0,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,99 руб./EUR1, подорожав на 51,25 копейки. Ранее евро рос до 100 руб. впервые с 9 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,34 копейки, до 95,78 руб. Курс китайского юаня поднялся на 1,95 копейки - до 12,8 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов вторника на фоне отсутствия новых драйверов к росту и с учетом негативной динамики цен на нефть. Кроме того, участники торгов находятся в ожидании информации о новых антироссийских санкциях.

Президент США Джо Байден не исключил, что США могут ввести дополнительные санкции в отношении РФ в связи со смертью Алексея Навального, сообщают американские СМИ. "Мы уже вводили санкции против России, но мы рассматриваем введение дополнительных санкций", - заявил президент журналистам в понедельник.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает на одобрение 13-го пакета антироссийских санкций до 24 февраля. "Мы обсуждали 13-й пакет санкций. Я надеюсь, что он будет одобрен до 24 февраля", - заявил Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в понедельник.

ЕС готовит 13-й пакет антироссийских санкций. По информации портала EU Observer, в него могут попасть 193 физических и юридических лица.

По информации западных СМИ, в ЕС выдвинули предложения запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии и Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие России в связи с ситуацией на Украине.

Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщил, что санкции коснутся структур, которые участвуют в производстве вооружений и поставке технологий и электроники, которые используют российские оборонные предприятия. Помимо этого, в Брюсселе предлагают ввести меры против судоходных компаний, которые, по утверждению ЕС, занимаются перевозкой боеприпасов.

Банк России отразил продажу валюты с расчетами 19 февраля на 48,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

До этого ЦБ пять дней не проводил расчеты по операциям с юанями из-за выходных дней. В Китае 11-17 февраля праздновался Новый год (Праздник весны).

ЦБ в рамках бюджетного правила с 7 февраля по 6 марта 2024 года продает валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник доллар протестировал уровень 92,5-92,6 руб., где располагается зона сопротивления, преодолеть которую не так просто.

"Локально на рублевые активы мог оказать давление санкционный фон - очередной пакет антироссийских санкций ЕС может быть одобрен до 24 февраля. Фундаментально нацвалюта страдает от сокращения объема экспортных доходов вследствие спада цен на энергоносители в конце 2023 года и добровольного снижения Россией добычи нефти в рамках обязательств перед ОПЕК+. Рубль способен перейти к сдержанному укреплению в конце этой - начале будущей недели, когда поддержка со стороны налогового периода станет более выраженной. В пользу рубля базово играют фактор жесткой ДКП, подкрепленный "ястребиной" риторикой ЦБ на февральском заседании, валютные интервенции регулятора и временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки. В самой ближайшей перспективе доллар может тяготеть к отметке 92 руб., ближе к концу месяца не исключаем движения курса к 90-91 руб./$1", - говорит Бахтин.

"Рубль закрепился выше отметки 92 руб./$1 и торгуется вблизи вчерашних отметок, демонстрируя незначительное ослабление по отношению к доллару. Давление на отечественную валюту оказывают новости о 13-м пакете санкций, который может быть одобрен до конца этой недели", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК понизилась на 1,56%, до $82,25 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,9%, до $78,5 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывает медленное восстановление китайской экономики, пишет MarketWatch.

Кроме того, трейдеры теперь ждут более позднего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, что будет способствовать ослаблению спроса на энергоносители.

Россия после введения санкций переориентировала экспорт нефти и нефтепродуктов на новые рынки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе форума "Россия".

В представленных им слайдах говорится, что на дружественные страны в 2023 году пришлось 86% экспорта нефти по сравнению с 40% в 2021 году и 84% экспорта нефтепродуктов по сравнению с 30% в 2021 году.

Ранее Новак сообщал, что экспорт нефти из России в 2023 году составил 234,3 млн т, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. Добыча нефти и газоконденсата в прошлом году составила 530,6 млн т, что на 0,9% меньше, чем в 2022 году.

Переработка нефти в 2023 году составила 275 млн т.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 февраля на 6,12 копейки, до 92,349 руб./$1, и увеличил курс евро на 7 копеек, до 99,5589 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 31,87 копейки по отношению к пятнице и составил 92,33 руб./$1. В понедельник торги данным контрактом на Московской бирже не проводились из-за праздничного выходного дня в США, где отмечался День президентов. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 2,74 копейки относительно понедельника и составил 92,3524 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 398,68 млн, из которых $375,748 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 022,932 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 6,03 копейки, до 99,557 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 11,35 копейки, до 99,602 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR645,105 млн, из которых EUR225,792 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR419,313 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 20 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 390 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 422,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,73% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 13 февраля, банки разместили 1 трлн 570 млрд рублей (при лимите 1 трлн 570 млрд рублей и спросе 2 трлн 037,6 млрд рублей) в среднем по ставке 15,81% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 февраля осталась на прежнем уровне - 15,74% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц также осталась на прежнем уровне во вторник - 15,98% годовых, на три месяца - поднялась относительно понедельника на 1 базисный пункт, до 15,72% годовых, на шесть месяцев - прибавила 2 базисных пункта и составила 14,68% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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