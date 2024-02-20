Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 20 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 55 базисных пунктов, до 66,74% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 9,64% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,47% от номинала (доходность - 9,45% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 базисных пункта). Вместе с тем котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросли за день на 88 базисных пунктов - до 50,08% от номинала (их доходность снизилась на 18 базисных пунктов, составив 11,05% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 2 базисных пункта - до 72,91% от номинала (их доходность увеличилась всего на 1 базисный пункт, составив 19,45% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 65,73% от номинала (доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта - до 17,76% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 2 базисных пункта, подорожав до 68,17% от номинала (доходность не изменилась, составив 13,05% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также не изменилась за день, составив 66,29% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренный рост в ожидании публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, запланированной на 21 февраля.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося 31 января заседания. В его протоколе участники рынка надеются увидеть сигналы о начале снижения процентных ставок. Кроме того, на этой неделе выступит ряд представителей руководства американского центробанка. Сейчас трейдеры оценивают примерно в 53% вероятность снижения ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, пишет Trading Economics.