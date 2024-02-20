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20 февраля 2024 года 18:32
Высокий спрос на алмазы в Индии может способствовать сильным финрезультатам АЛРОСА в 2024г - Freedom Finance Global
Высокий спрос на алмазы в Индии может способствовать сильным финансовым результатам "АЛРОСА" в 2024 году, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Котировки акций "АЛРОСА" уверенно растут во вторник на фоне падения российского фондового рынка, - отмечает эксперт. - Мы полагаем, что поводом для роста этих акций стало заявление руководства компании о том, что в 2024 году "АЛРОСА" намерена добыть 30 млн карат алмазов, а в будущем - поддерживать добычу на этом уровне. Напомним, что в 2022 году компания добыла алмазов на 34,5 млн карат". Однако в текущем году успешный результат прошлого года компании вряд ли удастся повторить, полагает Мильчакова. Евросоюз с начала года ввёл эмбарго против российских алмазов, в том числе - против алмазов из России, огранённых в третьих странах, поэтому объёмы добычи и продаж у "АЛРОСА" в 2024 году должны уменьшиться. "В 2023 году компании удалось выйти на докризисный уровень цен, что позволило смягчить негативный эффект от снижения добычи и продаж, - напоминает аналитик. - Компания успешно перенаправляет потоки экспорта в страны Азии и Латинской Америки. В 2023 году "Алроса" впервые за два последних года выплатила дивиденды акционерам по итогам 1 полугодия в размере 3,77 руб. на акцию. Высокий спрос на алмазы в Индии может способствовать сильным финансовым результатам корпорации в 2024 году". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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