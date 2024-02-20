Высокий спрос на алмазы в Индии может способствовать сильным финрезультатам АЛРОСА в 2024г - Freedom Finance Global

Высокий спрос на алмазы в Индии может способствовать сильным финансовым результатам "АЛРОСА" в 2024 году, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Котировки акций "АЛРОСА" уверенно растут во вторник на фоне падения российского фондового рынка, - отмечает эксперт. - Мы полагаем, что поводом для роста этих акций стало заявление руководства компании о том, что в 2024 году "АЛРОСА" намерена добыть 30 млн карат алмазов, а в будущем - поддерживать добычу на этом уровне. Напомним, что в 2022 году компания добыла алмазов на 34,5 млн карат".

Однако в текущем году успешный результат прошлого года компании вряд ли удастся повторить, полагает Мильчакова. Евросоюз с начала года ввёл эмбарго против российских алмазов, в том числе - против алмазов из России, огранённых в третьих странах, поэтому объёмы добычи и продаж у "АЛРОСА" в 2024 году должны уменьшиться.

"В 2023 году компании удалось выйти на докризисный уровень цен, что позволило смягчить негативный эффект от снижения добычи и продаж, - напоминает аналитик. - Компания успешно перенаправляет потоки экспорта в страны Азии и Латинской Америки. В 2023 году "Алроса" впервые за два последних года выплатила дивиденды акционерам по итогам 1 полугодия в размере 3,77 руб. на акцию. Высокий спрос на алмазы в Индии может способствовать сильным финансовым результатам корпорации в 2024 году".

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