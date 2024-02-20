"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" и целевую цену 0,029 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2023 год. Чистая прибыль в октябре-декабре составила 5,9 млрд руб. против 86,5 млрд руб. в III квартале, а по итогам прошлого года в целом достигла рекордных 432,2 млрд руб. при рентабельности капитала на неплохом уровне 22,3%). Представленные результаты ВТБ оказались в рамках ожиданий, учитывая, что банк публикует отчетность по МСФО на ежемесячной основе. Ослабление показателей в IV квартале было обусловлено снижением чистой процентной маржи, а также существенным доначислением резервов, тем не менее годовая прибыль, как и обещало руководство, превысила 430 млрд руб.", - пишет эксперт "Финама".

По мнению Додонова, прогнозы ВТБ на 2024 год, предполагающие заметное замедление темпов роста кредитования и дальнейшее ослабление чистой процентной маржи на фоне повышенной ключевой ставки в стране, также не стали большим сюрпризом. Что же касается предстоящего обратного сплита акций, он вряд ли как-то значимо улучшит их инвестиционную привлекательность. Скорее, это делается для того, чтобы инвесторам было просто удобнее оперировать с данными бумагам, полагает аналитик.

"В целом опубликованную отчетность мы бы оценили как нейтральную для акций ВТБ, - резюмирует стратег инвесткомпании. - А сегодняшняя негативная реакция рынка, возможно, связана с существенным ростом данных бумаг накануне - некоторые инвесторы, по-видимому, ожидали большего от отчета и были разочарованы. Для кого-то дополнительным поводом для продаж могло стать подтверждение, что банк не будет выплачивать дивиденды за 2023 год Хотя, на наш взгляд, это и так было вполне очевидно".

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