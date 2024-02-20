SberCIB сохраняет осторожную оценку перспектив цены акций Роснефти

SberCIB Investment Research сохраняет осторожную оценку перспектив цены акций "Роснефти" на фоне опубликованных финрезультатов компании за 2023 год, сообщается в комментарии старшего аналитика Геннадия Суханова.

"Роснефть" опубликовала сокращенные финансовые и операционные показатели за 4К23 и весь 2023 год. Компания отмечает, что ей удалось снизить показатель "чистый долг/EBITDA" с 1,3 на конец 2022 года до 0,9 на конец 2023 года (без предоплат). С учетом предоплат этот показатель мог снизиться с 1,7 до 1,4. В целом по отчету о движении денежных средств за 2023 год мы видим, что компания направила почти все доступные ей денежные средства на погашение займов. При этом большая часть выплат пришлась на 2П23, когда процентные ставки активно росли. "Роснефть "больше остальных компаний в секторе испытывает давление со стороны высоких процентных ставок в экономике. Компания отмечает, что процентные расходы в 4К23 выросли в 1,5 раза год к году. Процентные ставки в экономике пока остаются высокими, и это снижает потенциал дивидендных выплат в 2024 году. Мы по-прежнему с осторожностью оцениваем перспективы акций компании", - пишет эксперт инвестбанка.

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