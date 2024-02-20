Рубль днем слегка понижается в основных валютных парах в отсутствие новых заметных факторов поддержки

Москва. 20 февраля. Доллар США, евро и китайский юань немного укрепляются на Московской бирже днем во вторник; рубль слегка дешевеет к бивалютной корзине на фоне отсутствия новых заметных факторов поддержки его котировок.

Курс доллара США составил 92,39 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,75 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,67 руб./EUR1, подорожав на 18,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,05 копейки, до 95,66 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,8 копейки - до 12,81 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к основным мировым валютам в ходе дневных торгов вторника на фоне отсутствия новых драйверов к росту и с учетом негативной динамики цен на нефть. Кроме того, участники торгов находятся в ожидании информации о новых антироссийских санкциях.

Президент США Джо Байден не исключил, что США могут ввести дополнительные санкции в отношении РФ в связи со смертью Алексея Навального, сообщают американские СМИ. "Мы уже вводили санкции против России, но мы рассматриваем введение дополнительных санкций", - заявил президент журналистам в понедельник.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает на одобрение 13-го пакета антироссийских санкций до 24 февраля. "Мы обсуждали 13-й пакет санкций. Я надеюсь, что он будет одобрен до 24 февраля", - заявил Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в понедельник.

ЕС готовит 13-й пакет антироссийских санкций. По информации портала EU Observer, в него могут попасть 193 физических и юридических лица.

По информации западных СМИ, в ЕС выдвинули предложения запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии и Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие России в связи с ситуацией на Украине.

Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщил, что санкции коснутся структур, которые участвуют в производстве вооружений и поставке технологий и электроники, которые используют российские оборонные предприятия. Помимо этого, в Брюсселе предлагают ввести меры против судоходных компаний, которые, по утверждению ЕС, занимаются перевозкой боеприпасов.

Банк России отразил продажу валюты с расчетами 19 февраля на 48,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

До этого ЦБ пять дней не проводил расчеты по операциям с юанями из-за выходных дней. В Китае 11-17 февраля праздновался Новый год (Праздник весны).

ЦБ в рамках бюджетного правила с 7 февраля по 6 марта 2024 года продает валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

Пара "доллар-рубль", скорее всего, останется на уровне 92-93 руб./$1 во вторник в отсутствие значимых санкционных новостей, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Возобновление торгов юанем после завершения длинных праздников в Китае не привело к резкому росту волатильности на валютном рынке. Курс пары "доллар-рубль" в данное время находится у 92,2 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В отсутствие значимых санкционных новостей курс пока может остаться вблизи 92-93 руб./$1", - пишут эксперты банка.

Российская валюта торгуется выше отметки 92 руб. по отношению к доллару США, отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко. По его словам, сегодня рубль продолжает медленно снижаться на фоне ослабления нефтяных котировок.

"На текущей неделе ЦБ вернулся к продаже валюты после долгих праздников в Китае. Однако на рубле это пока не отразилось в значительной мере. Кроме того, приближается налоговый период, в преддверии которого продажи валюты экспортерами будут усиливаться. В краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару будут находиться в диапазоне 90-94 руб.", - подчеркивает эксперт.

Снижение цен на нефть усилилось днем во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК понизилась на 0,79%, до $82,9 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,45%, до $78,74 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где йеменские мятежники-хуситы накануне сообщили об атаке на британское судно Rubymar в Аденском заливе, в результате которой экипаж был вынужден покинуть судно. Позднее повстанцы обстреляли два принадлежащих США судна у берегов Йемена.

Кроме того, трейдеры ждут итогов следующего заседания ОПЕК+". Страны ОПЕК+ проведут заседание в начале марта. Как ожидается, страны рассмотрят вопрос продления ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.

Банк России во вторник, 20 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 390 млрд рублей (при лимите 1 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 422,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,73% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 13 февраля, банки разместили 1 трлн 570 млрд рублей (при лимите 1 трлн 570 млрд рублей и спросе 2 трлн 037,6 млрд рублей) в среднем по ставке 15,81% годовых.