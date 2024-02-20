S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4970-5030п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4970-5030 пунктов во вторник, полагает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт.

"Считаем, что предстоящие торги будут характеризоваться средней внутридневной волатильностью. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 4970-5030 пунктов (от -0,7% до +0,5% относительно уровня закрытия предыдущей сессии), - пишет эксперт. - На сегодня не запланированы публикации макростатистики, способной оказать влияние на ход торгов. Азиатские рынки снизились во вторник, несмотря на то что Народный банк Китая опустил базовую ставку по пятилетним кредитам (привязка для большинства ипотечных кредитов) на 25 б.п., до 3,95%".

"С технической точки зрения индекс широкого рынка торгуется в рамках локального восходящего канала. Инициатива по-прежнему у "быков", - указывает Шмидт. - Краткосрочная точка разворота настроений, на наш взгляд, располагается около 4920 пунктов, где проходит 20-дневная скользящая средняя (4943 пунктов). При покупках на текущих уровнях следует проявлять разумную осторожность ввиду наличия дивергенции по индикатору RSI и риска формирования паттерна "двойная вершина".

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