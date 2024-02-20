SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Интер РАО

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций "Интер РАО", сообщается в материале старшего аналитика Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева.

Эмитент в понедельник объявил, что приобретает у "Россетей" контроль над двумя энергосбытовыми компаниями - гарантирующими поставщиками в Екатеринбурге и Псковской области (АО "Екатеринбургэнергосбыт" и АО "Псковэнергосбыт"). Таким образом, констатируют эксперты, в розничный сегмент "Интер РАО" теперь будут входить 13 гарантирующих поставщиков, пять единых информационно-расчетных центров и две независимые (нерегулируемые) энергосбытовые компании. Приобретение сбытовых компаний позволит увеличить абонентскую базу "Интер РАО" на 3,3% (до 19,8 млн абонентов).

"По нашим оценкам, эффект от приобретения сбытовых компаний может быть эквивалентен 2,5% от совокупной выручки "Интер РАО" за 2023 года (1350 млрд руб.) и 1,1% от совокупной EBITDA (180 млрд руб.). Приобретаемые активы незначительны для компании, но их покупка согласуется со стратегией эмитента по расширению присутствия в сбытовом сегменте, рентабельность которого в последние годы росла благодаря повышению уровня собираемости платежей и изменению системы ценообразования. В целом, учитывая то, что рынок игнорирует денежную "подушку" "Интер РАО", ее конвертация в действующие прибыльные активы - это позитивное событие, повышающее базу для дивидендных выплат", - пишут Иванин и Ковалев в обзоре.

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