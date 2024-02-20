"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 0,027 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,4%, стоп-приказ: 0,0239 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент хорошо отчитался за 2023 год по МСФО, показав несколько рекордных показателей: прибыль в 432,2 млрд рублей, рост количества активных клиентов розничного бизнеса на 2,3 млн человек, уровень рентабельности капитала в 22,3%. С 26 февраля по 1 марта банк представит новую стратегию развития. Указанные факторы могут выступить сильными драйверами роста котировок в среднесрочной перспективе", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании находятся в восходящем тренде выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 0,0270 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0239 руб. риск на портфель составит 0,28%", - указывают в "Финаме".

ВТБ - второй банк по величине активов в России, входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Банк предлагает корпоративные, розничные и инвестиционно-банковские услуги через разветвленную региональную сеть.

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