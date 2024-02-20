"Финам" снизил рекомендацию для акций Biogen до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций Biogen Inc. с "покупать" до "держать" с прогнозной стоимостью $234,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,1% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции биотехнологической компании вышли из числа фаворитов у инвесторов в свете не слишком удачной отчетности за четвертый квартал 2023 года, при этом запуск новых препаратов идет медленнее, чем ожидалось, и в среднесрочной перспективе драйверов для опережения рынка и сектора у компании нет. При этом в 2025 году операционная картина может улучшиться по мере продвижения препарата Leqembi в США и странах Азии", - указывает эксперт.

Biogen Inc. - одна ведущих биотехнологических компаний, основана в 1978 году и базируется в американском штате Массачусетс. Эмитент специализируется на неврологических и нейродегенеративных заболеваниях и за 45-летнюю историю деятельности завоевал репутацию пионера исследований в области человеческого мозга, в том числе в направлении рассеянного склероза и болезни Альцгеймера.

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