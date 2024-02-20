Рынок акций РФ утром упал к 3225п по индексу МосБиржи во главе с Polymetal и ВТБ

Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник снижается на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и санкционного давления Запада на Россию; индекс МосБиржи упал в район 3225 пунктов, при этом лидерами отката выступают бумаги Polymetal и ВТБ на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3226,65 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1101,15 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,3%.

Доллар стоит 92,31 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-5,3%), ВТБ (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Глава Polymetal Виталий Несис накануне в ходе телеконференции заявил, что компания откладывает рассмотрение вопроса о дивидендах примерно до мая.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в IV квартале составила 56 млрд рублей, снизившись на 35% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствует опубликованная отчетность. В целом за прошлый год банк заработал рекордные 432,2 млрд рублей, что соответствует прогнозам менеджмента.

Опубликованные результаты оказались чуть хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего прибыль в четвертом квартале на уровне 58,5 млрд рублей, за весь 2023 год - 434,4 млрд рублей.

ВТБ в этом году планирует как минимум повторить финансовый результат рекордного 2023 года, заработав 435 млрд рублей, заложил в прогноз два разовых эффекта - около 100 млрд рублей прибыли от работы с заблокированными активами и признание 60 млрд рублей отложенного налогового актива благодаря изменению стратегии консолидации "Открытия".

Менеджмент ВТБ предложит наблюдательному совету вынести на годовое собрание акционеров вопрос об увеличении номинала акций с 1 копейки до 50 рублей, в случае положительного решения обратный сплит пройдет уже в июле 2024 года, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%).

Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении России в связи с событиями на Украине до 24 февраля 2025 года, сообщается в официальном журнале Евросоюза. В тексте отмечается, что это решение вступает в силу на следующий день после данной публикации.

Кроме того, ЕС готовит 13-й пакет антироссийских санкций. По информации портала EU Observer, в него могут попасть 193 физических и юридических лица. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает на одобрение 13-го пакета антироссийских санкций до 24 февраля.

Президент США Джо Байден не исключил, что США могут ввести дополнительные санкции в отношении РФ в связи со смертью Алексея Навального, сообщили в понедельник американские СМИ.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что общая картина на российском рынке акций пока не меняется: шансы продолжить рост у индекса МосБиржи остаются, однако перед походом вверх вероятна консолидация при повышенной волатильности. Драйвером подъема может послужить рост в индексных тяжеловесах (Сбер, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)). Динамика рынка также будет зависеть от курса рубля и котировок на нефть (Brent торгуется выше $83 за баррель), полагают эксперты "БКС МИ".

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ сложилась пограничная и неопределенная картина: снизу его "подпирает" нижняя граница восходящего тренда, а сверху давит близость зоны сильного сопротивления 3270-3320 пунктов, которую многие называют ближайшей целью роста.

На дневном графике индекса МосБиржи прорисовывается фигура "тройная вершина" с пиками 5 сентября, 26 октября и 16 февраля. Пока непонятно, какие силы возьмут вверх, но "тройная вершина" выглядит более угрожающей с точки зрения вероятного разворота рынка вниз, считает эксперт.

На нефтяном рынке даже при негативном развитии событий в мировой экономике сильного снижения котировок не ожидается, а вероятное ослабление рубля компенсирует нефтяникам потери, если цены пойдут вниз. Поэтому акции нефтянки сейчас выглядят наиболее интересными в среднесрочном плане. Самой безопасной бумагой в секторе выглядит "Роснефть" из-за высокого объема законтрактованных поставок в Китай и возможности получить господдержку в случае необходимости, полагает Антонов.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник может продолжить корректироваться в направлении отметки 3200 пунктов. Сильного падения на данный момент ждать не стоит, но и факторов, которые бы позволили вернуться рынку к росту, пока также не наблюдается. Без коррекции индексу будет проблематично выйти выше максимумов прошлого года. Хуже остальных могут выглядеть акции "Сегежи групп", АФК "Система" (MOEX: AFKS) и "Башнефти" (MOEX: BANE), полагает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", учитывая короткую торговую неделю в России и не способствующие росту российского рынка в краткосрочной перспективе фундаментальные факторы, не исключено коррекционное движение в направлении технической поддержки в области 3000 пунктов по индексу МосБиржи. С технической точки зрения, индекс МосБиржи вышел из зоны перекупленности, а также пересек 9-дневную скользящую среднюю сверху вниз, что может сигнализировать о продажах, отмечают эксперты.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, американские фьючерсы на акции в "минусе" после длинных выходных, азиатские рынки также находятся под давлением, хотя подрос Китай на фоне понижения 5-летней ставки (LPR) в целях поддержки рынка недвижимости и экономики КНР в целом. Большинство новых и непогашенных кредитов в Китае основаны на годовой LPR, тогда как 5-летняя ставка влияет на цену ипотечных кредитов.

На рынке акций РФ основной негатив связан с риторикой ЦБ РФ и потенциальными новыми западными санкциями, но это уже по большей части заложено в цены. Индекс МосБиржи сохраняет потенциал роста и после коррекции будет нацелен на обновление максимума прошлого года, считает Кабаков.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня президентов.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, а ставка по пятилетним кредитам была понижена до 3,95% с 4,2%. Обе ставки находятся на минимальном уровне в истории. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения годовой ставки до 3,3%, пятилетней - до 4,05%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются стабилизироваться, котировки находятся вблизи уровней, отмечавшихся при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $83,53 за баррель (-0,04% и +0,1% накануне), апрельская цена WTI - $78,35 за баррель (+0,01% к уровню пятницы).

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В понедельник йеменские мятежники-хуситы сообщили об атаке на британское судно Rubymar в Аденском заливе, в результате которой экипаж был вынужден покинуть судно. Позднее повстанцы обстреляли два принадлежащих США судна у берегов Йемена.

Страны ОПЕК+ проведут заседание в начале марта. Ранее Ирак, второй по величине производитель нефти в картеле, пообещал улучшить соблюдение условий сделки по сокращению добычи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-4,5%), ПАО "Красный Октябрь" (-4,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-3,9%), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-3,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3%).

Выросли акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+4,7%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+4,5%), SFI (MOEX: SFIN) (+4,5%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,66 млрд рублей (из них 3,48 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 1,93 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 977,38 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).