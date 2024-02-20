Вероятно уверенное закрепление котировок акций Роснефти выше уровня 600 руб. - ПСБ

Наблюдаемый рост цен на нефть в сочетании со слабым рублем может способствовать уверенному закреплению котировок акций "Роснефти" выше уровня 600 руб., говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2023 году составила 1,267 трлн руб., чуть выше консенсуса. Выручка компании составила 9,163 трлн руб., показатель EBITDA - 3,005 трлн руб., - отмечают аналитики. - Результаты "Роснефти" в целом совпали с ожиданиями. Несмотря на неважный 4 квартал 2023 года, когда из-за более низких рублевых цен на нефть и роста процентных расходов произошло квартальное сокращение ключевых показателей относительно 2022 года, "Роснефть" смогла показать положительную динамику. Выручка увеличилась на 1,3% г/г, EBITDA - на 17,8% г/г, а чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла на 47,2%".

Отдельно эксперты выделяют сокращение долговой нагрузки компании на конец 2023 года до 0,9х (в долларах) против 1,3х на конец 2022 года.

"По финальным дивидендам за 2023 год, исходя из результатов по прибыли, стоит ориентироваться на 29 руб. (доходность 5%), - пишут аналитики банка. - "Роснефть" остается одной из интересных бумаг в секторе, по нашим оценкам. Компания четко работает над операционной эффективностью: за прошлый год удельные расходы на добычу сократились до $2,6/бнэ. В текущем году ждем запуска флагмана - Восток Ойл. Достаточно хорошие результаты за 2023 год, стабильные выплаты дивидендов, открытая публикация поквартальных данных по МСФО, наличие операционных драйверов и эффективный контроль над затратами - основные факторы привлекательного инвесткейса "Роснефти".

Наблюдаемый рост цен на нефть в сочетании со слабым рублем, по мнению стратегов ПСБ, может способствовать и скорому закрытию дивидендного гэпа, а также уверенному закреплению бумаг выше "круглого" уровня в 600 руб. Фундаментальная оценка бумаг "Роснефти" - 661 руб./акция.

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