Азиатские фондовые индексы снижаются, нефть слабо дешевеет

Азиатские фондовые индексы опускаются, несмотря на снижение ставки в Китае. Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется у $83,5 за баррель

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник, инвесторы оценивают новости от ЦБ Китая.

Как сообщалось, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, а ставка по пятилетним кредитам была понижена до 3,95% с 4,2%. Обе ставки находятся на минимальном уровне в истории.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения годовой ставки до 3,3%, пятилетней - до 4,05%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов теряет 0,3%, как и гонконгский Hang Seng.

В Гонконге существенное снижение демонстрируют акции Sunny Optical (-4%), BYD Co. (-3,4%), Li Auto (SPB: LI) (-2,5%), Geely Auto (-2,1%) и Zhongsheng Group (-2%).

В Шанхае бумаги Seres Group дешевеют на 2,9%, ChongQing Changan - на 3,7%, Kweichow Moutai - на 1,1%, Eoptolink Technology - на 4,4%, iFLYTEK - на 2,7%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опускается на 0,25%.

Капитализация Rakuten Group снижается на 6,2%, Sapporo Holdings - на 4,9%, Tokyo Marine Holdings- на 3,2%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет 0,1%, южнокорейский Kospi падает на 1,2%, индийский S&P BSE Sensex прибавляет менее 0,1%.

Акции горнодобывающей компании BHP Group дешевеют на 1,1% из-за слабой полугодовой отчетности.

Рыночная стоимость корейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics снижается на 1,2%, автопроизводителя Hyundai - на 5,2%.

Тем временем цена бумаг индийской генерирующей компании Power Grid Corp. повышается на 3,2%, Grasim - на 2,3%, HDFC Bank - на 1,6%, NTPC - на 1,5%, Apollo Hospitals - на 1,3%.

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром во вторник.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $83,47 за баррель, что на 9 центов ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты повысились в цене на 9 центов, до $83,56 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 10 центов и составили $78,36 за баррель. Накануне торги WTI не проводились в связи с государственным праздником в США.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В понедельник йеменские мятежники-хуситы сообщили об атаке на британское судно Rubymar в Аденском заливе, в результате которой экипаж был вынужден покинуть судно. Позднее повстанцы обстреляли два принадлежащих США судна у берегов Йемена.

"Рынок сейчас занял выжидательную позицию, - написал старший портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Роб Таммел. - Теперь трейдеры ждут итогов следующего заседания ОПЕК+".

Страны ОПЕК+ проведут заседание в начале марта. Ранее Ирак, второй по величине производитель нефти в картеле, пообещал улучшить соблюдение условий сделки по сокращению добычи.