Котировки нефти Brent удержатся в пределах $83-84/барр. во вторник - SberCIB

Котировки нефти Brent, скорее всего, удержатся в пределах $83-84 за баррель во вторник, а рубль сможет немного укрепиться, полагают аналитики SberCIB Investment Research

"Рубль во вторник продолжил котироваться вблизи 92,3 руб./$1, - отмечают эксперты. - В то же время юань подорожал относительно рубля на 1,2% до 12,8. Возможно, некоторые участники рынка вчера использовали арбитражную возможность для покупки юаня за доллар (диспаритет между локальными и глобальными котировками юаня достиг максимума с начала года). Активность экспортеров на этих уровнях, вероятно, возрастет, и рубль сегодня сможет немного укрепиться".

Котировки нефти Brent стабилизировались выше $83 за баррель, небольшую поддержку котировкам, по мнению аналитиков инвестбанка, оказал продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. По нашим прогнозам, цены на нефть сегодня будут держаться в интервале $83-84 за баррель.

"Доходности краткосрочных ОФЗ (со сроком погашения до пяти лет) выросли в понедельник в среднем на 10 б.п., а более длинных выпусков - на 5 б.п., - констатируют в SberCIB. - Причинами стали жесткий тон комментариев ЦБ на последнем заседании, а также повышение прогнозов по ключевой ставке. Сегодня Минфин объявит параметры недельных аукционов - доходности могут прибавить еще несколько базисных пунктов, поскольку рынок, возможно, будет закладывать в котировки дополнительную премию".

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