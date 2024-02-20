Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- публикация данных по индексу опережающих индикаторов в США;

- ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая;

- квартальные результаты Walmart, Home Depot, Barclays.

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