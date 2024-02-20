Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Роснефти" на уровне "покупать" на фоне сильных финансовых результатов компании за 2023 год, сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина.

"Роснефть" первой из российских нефтяных компаний опубликовала финансовые результаты за 2023 год по МСФО, - отмечает эксперт. - Чистая прибыль за 4К23 в размере 196 млрд рублей оказалась на 9% выше оценки рынка. Исходя из практики выплаты 50% чистой прибыли, следует ожидать дивидендов на акцию за 2П23 в размере 29 руб. (текущая дивидендная доходность - 5%). Превышение чистой прибылью за 4К23 ожиданий рынка на 9% мы оцениваем как позитивное для динамики цены акций в ближайшей перспективе".

По мнению Бахтина, стоит обратить внимание на рекордный годовой размер EBITDA, чистой прибыли, свободного денежного потока в 2023 году, что обеспечило не только дивидендную доходность более 10%, но и быстрое сокращение долговой нагрузки: коэффициент общий чистый долг/EBITDA на конец года уже ниже 1,0 (размер чистого долга с предоплатами - около $40 млрд).

"Кроме текущих сильных фундаментальных показателей, у "Роснефти" серьезные планы роста, в первую очередь связанные с развитием проекта "Восток Ойл" (ожидаем его запуска в 2025 году). Роснефть - среди наших фаворитов в секторе, рейтинг - "покупать", - резюмирует Бахтин.

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