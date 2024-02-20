Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 16% годовых на заседании 16 февраля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Торги на американских фондовых площадках в понедельник не проводились в связи с праздничным днем в США (День президентов).

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются во вторник, инвесторы оценивают новости от ЦБ Китая. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, а ставка по пятилетним кредитам была понижена до 3,95% с 4,2% годовых. Обе ставки находятся на минимальном уровне в истории. Аналитики в среднем ожидали снижения годовой ставки до 3,3%, пятилетней - до 4,05%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов теряет 0,3%, как и гонконгский Hang Seng. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,28%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,1%, южнокорейский Kospi падает на 1,2%, в то время как индийский S&P BSE Sensex прибавляет менее 0,1%.

В свою очередь цены на нефть слабо меняются утром во вторник. Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $83,56 за баррель, что соответствует уровню закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты повысились в цене на 9 центов, до $83,56 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли всего на 1 цент и составили $78,47 за баррель. Накануне торги WTI не проводились в связи с государственным праздником в США.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке. В понедельник йеменские мятежники-хуситы сообщили об атаке на британское судно Rubymar в Аденском заливе, в результате которой экипаж был вынужден покинуть судно. Позднее повстанцы обстреляли два принадлежащих США судна у берегов Йемена. "Рынок сейчас занял выжидательную позицию, - написал старший портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Роб Таммел. - Теперь трейдеры ждут итогов следующего заседания ОПЕК+". Страны ОПЕК+ проведут заседание в начале марта. Ранее Ирак, второй по величине производитель нефти в картеле, пообещал улучшить соблюдение условий сделки по сокращению добычи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 февраля выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 19,28 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,29 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,03% и составил 105,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (17-19 февраля) прибавил 0,04%, поднявшись до 884,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "МТС-001P-20" (+0,44%), "Почта России БО-002P-01" (+0,25%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "СИБУР Холдинг БО-03" (-0,56%), "Новотранс-001Р-03" (-0,51%) и "Эталон-Финанс-П03" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Автодом" завершило размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион через год (в феврале 2025 года). Кроме того, компания выставила 2-летнюю оферту по соглашению с владельцами облигаций. Период предъявления к оферте пройдет с 9 по 13 февраля 2026 года. Дата приобретения - 18 февраля 2026 года. Цена выкупа - 100% от номинала.

ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) завершило размещение облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. Размещение выпуска облигаций продолжалось с 5 декабря 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15,9% годовых. Размер ставки 2-42-го купонов определяется по формуле - значение ключевой ставки ЦБ, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс премия 0,9% годовых. Таким образом, ставка 2-3-го купонов составляет 16,9% годовых. Купоны ежемесячные. Других выпусков облигаций компании в настоящее время нет.

ООО "Газпром капитал" завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-002Р-12 объемом 25 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. Маркетируемый объем выпуска в 20 млрд рублей был увеличен до 25 млрд рублей, а спред к RUONIA, обозначенный при открытии книги в диапазоне "130-140 базисных пунктов", был пересмотрен до 130 базисных пунктов. Данный выпуск размещается в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной биржей в июне 2023 года. Всего за прошлый год "Газпром" (MOEX: GAZP) разместил в рамках данной программы 11 выпусков бондов с переменными купонами на общую сумму 400 млрд рублей.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 21 февраля c 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 003P-10R объемом не менее 15 млрд рублей и выпуск 3-летних облигаций серии 003P-11R объемом не менее 10 млрд рублей. Купоны по выпускам будут переменными. Ежемесячные купоны по выпуску 003P-11R будут рассчитываться по формуле - ключевая ставка ЦБ плюс премия не выше 140 базисных пунктов. Квартальные купоны по выпуску 003P-11R будут рассчитываться как значение RUONIA плюс спред не выше 150 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 февраля. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

КН ФПК "Гарант-инвест" установила ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей на уровне 18% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 19,56% годовых, купоны ежемесячные. По займу предусмотрена оферта примерно через 2 года, с исполнением 6 февраля 2026 года по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. Техразмещение начнется 21 февраля и продлится до 27 апреля или даты размещения последней облигации. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ПАО "МГКЛ" (материнская компания группы "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL)) 27 февраля начнет размещение 5-летнего выпуска облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Датой окончания размещения станет 9 апреля или дата размещения последней облигации выпуска. Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций компании на 5 млрд рублей и сроком обращения бумаг до 15 лет.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" установило ставку 27-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 17,5% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,5 процентного пункта. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения, в результате текущий объем выпуска в обращении составляет 14,03 млрд рублей.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 62-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 54-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала - в дату окончания 60-го купона.