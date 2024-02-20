Вероятно коррекционное движение индекса Мосбиржи к отметке 3000п во вторник - "Цифра Брокер"

Вероятно коррекционное движение индекса Мосбиржи к отметке 3000 пунктов во вторник, говорится в комментарии аналитиков "Цифра Брокера".

"Российский рынок показал смешанную динамику в начале короткой рабочей недели: индекс Мосбиржи в понедельник повысился на символические 0,06%, индекс РТС снизился на 0,16%, - отмечают эксперты. - В то время как отдельные бумаги показывают относительно позитивную динамику, широкому рынку в целом не хватает импульса для уверенного направленного движения. Позитивной динамике на рынке акций не способствует повышение Банком России прогноза по средней ставке на 2024 год до 13,5-15,5% (с 12,5-14,5% ранее). Учитывая короткую торговую неделю и не способствующие росту российского рынка в краткосрочной перспективе фундаментальные факторы, не исключаем коррекционное движение в направлении технической поддержки в области 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. С технической точки зрения, индекс Мосбиржи вышел из зоны перекупленности, а также пересек 9-дневную скользящую среднюю сверху вниз, что может сигнализировать о продажах".

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