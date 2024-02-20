Снижение котировок классических ОФЗ во вторник продолжится - ПСБ

Снижение котировок классических ОФЗ во вторник, скорее всего, продолжится, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Котировки ОФЗ остаются под давлением, продолжая отыгрывать сигнал ЦБ по продолжительному удержанию ставок на высоком уровне, - пишет эксперт. - В понедельник доходности подросли на 1-3 б.п. (12,2% по 5-летним ОФЗ, 12,26% - по 10- летним); 10 б.п. прибавили 3-летние бумаги (12,35% годовых) - Минфин регулярно стал предлагать выпуски на аукционах на данном участке кривой".

Грицкевич полагает, что итоги прошедшего заседания Банка России в целом определят поведение рынка, как минимум, на ближайшие 2-3 недели до появления новых факторов, способных сдвинуть ожидания по началу снижения ставки.

"В результате, в ближайшее время рынок бумаг с фиксированной ставкой будет оставаться фактически безыдейным, постепенное сползание вниз котировок классических ОФЗ может продолжится, - прогнозирует аналитик. - Таким образом, корпоративные флоатеры пока по-прежнему остаются топ идеей на российском долговом рынке".

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