Рубль в понедельник немного опустился в основных парах в ожидании санкционных новостей

Москва. 19 февраля. Доллар США, евро и китайский юань немного укрепились на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль подешевел к бивалютной корзине в ожидании новостей на тему санкций.

Курс доллара США составил 92,34 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 11,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,48 руб./EUR1, подорожав на 30,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,05 копейки, до 95,55 руб. Курс китайского юаня поднялся на 12,85 копейки - до 12,78 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов понедельника на ожидании новостей относительно новых антироссийских санкций. Сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам под председательством главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, на котором может быть утвержден 13-й пакет антироссийских санкций. По информации портала EU Observer, в него могут попасть 193 физических и юридических лица.

По информации западных СМИ, в ЕС выдвинули предложения запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии и Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие России в связи с ситуацией на Украине.

По данным агентства Bloomberg, в ЕС ранее предлагали включить в "черные списки" несколько китайских компаний, но инициатива не прошла. Данный вопрос является непростым для ЕС, одним из основных торговых партнеров которого остается Китай.

Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщил, что санкции коснутся структур, которые участвуют в производстве вооружений и поставке технологий и электроники, которые используют российские оборонные предприятия. Помимо этого, в Брюсселе предлагают ввести меры против судоходных компаний, которые, по утверждению ЕС, занимаются перевозкой боеприпасов.

Для принятия новых санкций необходима поддержка всех стран ЕС.

Банк России с 12 по 16 февраля не проводил расчеты по операциям с валютой, следует из данных на сайте регулятора. Это обычная ситуация для выходных дней в России и других странах, когда биржи не работают. В Китае 11-17 февраля праздновался Новый год (Праздник весны).

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ с 7 февраля по 6 марта 2024 года в рамках бюджетного правила продает валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

"Доллар продолжает находиться в верхней границе нашего прогнозного ценового диапазона - 87,5 - 92,5 руб./$1. Мы считаем, что наиболее важными для дальнейшей динамики курса реперными точкам будут публикация расширенного комментария Банка России в конце февраля и решения, принятые по результатам дискуссии о необходимости продления принудительной продажи валютной выручки экспортерами (отмена программы может привести к дальнейшему росту американской валюты)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Российская валюта продолжила торговаться в районе 92 по отношению к доллару США. На прошедшей неделе национальная валюта снизилась по отношению к доллару на 1,5%. В понедельник торги прошли недалеко от пятничных уровней. На прошлой неделе ЦБ не продавал иностранную валюту из-за праздников в Китае. Соответственно, дополнительной поддержки рублю не было. На текущей неделе он вернется к покупкам, что может оказаться поддержку рублю. Кроме того, приближается налоговый период, в преддверии которого продажа валюты экспортерами будет усиливаться. В краткосрочной перспективе котировки рубля, вероятно, будут торговаться в диапазоне 90-94 по отношению к доллару США", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть перешли к повышению в ходе малоактивной сессии вечером в понедельник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысились на 0,12%, до $83,56 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,66%, до $79,66 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, где продолжается обмен ударами между Израилем и ливанским движением "Хезболла". С другой стороны, рост сдерживается ожиданиями, что Федеральная резервная система США не будет спешить со снижением базовой процентной ставки.

Объем торгов в понедельник, как ожидается, будет ниже обычного, потому что биржи в США закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 февраля на 13,9 копейки, до 92,4102 руб./$1, и увеличил курс евро на 13,66 копейки, до 99,4889 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на Московской бирже в понедельник из-за праздничного выходного дня в США, где отмечают День президентов. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника уменьшился относительно пятницы на 18,81 копейки и составил 92,3798 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $935,551 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 12,94 копейки, до 99,4967 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 12,99 копейки, до 99,4885 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR666,577 млн, из которых EUR189,228 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR477,349 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 февраля опустилась на 1 базисный пункт - до 15,74% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник на 1 базисный пункт - до 15,98% годовых, на три месяца - поднялась относительно пятницы на 2 базисных пункта, до 15,71% годовых, на шесть месяцев - прибавила 7 базисных пунктов и составила 14,66% годовых.