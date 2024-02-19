"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Cummins Inc. с прогнозной стоимостью $297,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 11,7% на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе котировки акций эмитента обладают умеренным потенциалом роста на фоне увеличения спроса на строительную технику за счет масштабных инвестиций в инфраструктуру, которые власти США наращивают для поддержания экономического роста. Помимо этого, драйвером роста для акций Cummins будет расширение бизнеса благодаря покупке новых заводов и открытия совместного предприятия. При этом замедление спроса на грузовики в Северной Америке будет ограничивать рост данных бумаг. Считаем их привлекательными на коррекции", - пишет аналитик Полина Щукина.

Cummins Inc. - один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей и систем выработки электроэнергии. Сеть официальных представительств компании насчитывает более 500 дистрибьюторских центров и более 10 тыс. сертифицированных дилеров, обслуживающих клиентов в 190 странах мира.

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