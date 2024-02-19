SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Совкомбанка

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций Совкомбанка с прогнозной стоимостью на уровне 20 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Андрея Ахатова.

"Эмитент объявил о приобретении Хоум банка, одного из лидеров розничного кредитования в России, занимающего 34-е место в стране по величине активов. Сделка состоится в 2024 году, после одобрения регулирующих органов. Она может увеличить чистую прибыль Совкомбанка в 2024 году приблизительно на 15 млрд руб. (исходя из финансовой отчетности Хоум банка за 2023 год по РСБУ) и обеспечить разовый доход от приобретения, - отмечает эксперт. - Покупка позволит нарастить базу активных розничных клиентов Совкомбанка на 50% (до 9 млн), а также увеличить его портфель розничных кредитов на 25% (до 915 млрд руб.), а портфель депозитов - на 20% (до 945 млрд руб.). В числе прочих эффектов синергии отметим расширении сети офисов Совкомбанка и приобретение базы новых эффективных сотрудников Хоум банка".

"Совкомбанк объявил, что его чистая прибыль за 2023 год по МСФО составила 95 млрд руб. Также банк выплатит дивиденды за 2023 год в размере 1,1 руб. на акцию (коэффициент выплат 30% без учета 5 млрд руб. дивидендов, выплаченных в 4К23, до IPO). Акции торгуются с коэффициентами Р/Е и Р/В 2024о, равными соответственно 4 и 1 (без учета эффекта от объявленной сделки), - указывает Ахатов в материале. - Несмотря на эффект размывания акционерного капитала в размере 5%, сделка окажет значительное позитивное воздействие на чистую прибыль банка в 2024 году и в дальнейшем. Благодаря этой сделке банк расширит свое присутствие на высококонкурентном рынке розничного банковского кредитования и получит опыт в сфере кредитования в точках розничной торговли (POS-кредитовании), поскольку это новый сегмент для банка. Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы акций Совкомбанка и подтверждаем оценку "покупать" с текущей целевой ценой 20 руб. за штуку".

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