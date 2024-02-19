"Тинькофф Инвестиции" сохраняют идею покупки акций Юнипро с целью 3 руб

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют идею с повышенным уровнем риска на покупку акций "Юнипро" с прогнозной стоимостью на уровне трех рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Александры Прытковой.

Компания Юнипро, бизнес которой ориентирован на производство и продажу электротепловой энергии, опубликовала отчет по МСФО за 2023 год, представленные финансовые результаты неплохие, констатирует эксперт.

"83,7% бумаг эмитента принадлежали немецкой Uniper, почти год назад активы перешли под временное управление Росимущества. Если в дальнейшем контроль над компанией окончательно перейдет к российским акционерам, то у структуры появится возможность выплатить очень высокие дивиденды из нераспределенной прибыли за несколько лет. Этот аспект на текущий момент является главным катализатором роста. Однако когда именно это произойдет, оценить сложно, - пишет Прыткова в материале. - В соответствии с дивидендной политикой, которая предполагает выплаты акционерам 20 млрд руб. в год (0,3172 руб./акцию), сумма накопленных дивидендов за 2021-2023 годы может составить 0,76 руб./акцию. Доходность выплаты - более 30%. У нас есть активная идея на покупку акций "Юнипро" с целевой ценой 3 руб., потенциал роста - 32%. Однако это идея с повышенным уровнем риска".

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