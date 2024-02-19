"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Whoosh с целью 260 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции сервиса кикшеринга Whoosh с целью 260 рублей за штуку" с инвестиционным горизонтом на февраль 2024 года, открытую 24 ноября 2023 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии аналитиков.

Итоговая доходность за три месяца составила 11% без учета комиссии, указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.