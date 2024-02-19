Возможна краткосрочная коррекция цены нефти ниже $80/барр. в ближайшие недели - "БКС МИ"

Возможна краткосрочная коррекция котировок нефти марки Brent ниже $80 за баррель в ближайшие одну-две недели, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит.

"Мы сохраняем наш прогноз на полный год на уровне $80 за баррель, но думаем, что опасения относительно экономики реальны и, по всей видимости, усиливаются", - отмечает эксперт в комментарии.

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