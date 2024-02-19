Первое снижение ключевой ставки ЦБ РФ состоится в июне 2024г - Росбанк

Первое снижение ключевой ставки ЦБ РФ, скорее всего, состоится в июне 2024 года, говорится в комментарии Росбанка.

"Пик в месячной инфляции, вероятно, пройден осенью 2023 года, а в "устойчивой компоненте" инфляции появились признаки замедления - позитивный сигнал вопреки смещению рисков в сторону проинфляционных, - пишут аналитики банка. - Укрепление рубля - это следствие предпринятой ДКП и поступившей с лагом валютной выручки, продление мер валютного контроля не имеет оснований. Мы сохраняем ориентир по ключевой ставке 12% на декабрь 2024 года. В свете сдержанности риторики переносим в прогнозе первое понижение на июнь (-100 б.п.)".

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