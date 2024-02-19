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19 февраля 2024 года 16:41
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Kinross до $6,25
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Kinross с $6,5 до $6,25 при сохранении рекомендации "покупать", связанной с наличием потенциала роста по мультипликатору EV/долг, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова. "Выручка горнодобывающей компании Kinross за четвертый квартал 2023 года оказалась на 7% выше консенсуса, так как ее продажи превзошли прогнозы на 5%. Сбалансированный объем затрат позволил EBITDA на 15% превысить общерыночные ожидания. Тем не менее наша целевая цена по акции Kinross из-за новостей об истощении запасов была снижена", - пишет эксперт. Средняя цена реализации золота от продолжающейся деятельности в 2023 году составила $1945 за унцию по сравнению с $1793 в 2022 году, отмечает Кононов. Выручка Kinross увеличилась с прошлогодних $3,5 млрд до $4,2 млрд. Повышение показателя на 23% г/г, на взгляд эксперта, было обусловлено увеличением производства на месторождениях Tasiast и La Coipa и ростом средней цены реализации золота. В свой прогноз на 2024 год аналитик инвесткомпании закладывает околонулевую динамику выручки на фоне дальнейшего повышения цен на золото при одновременном сокращении его продаж. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-KINROSS-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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