Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Kinross до $6,25

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Kinross с $6,5 до $6,25 при сохранении рекомендации "покупать", связанной с наличием потенциала роста по мультипликатору EV/долг, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова.

"Выручка горнодобывающей компании Kinross за четвертый квартал 2023 года оказалась на 7% выше консенсуса, так как ее продажи превзошли прогнозы на 5%. Сбалансированный объем затрат позволил EBITDA на 15% превысить общерыночные ожидания. Тем не менее наша целевая цена по акции Kinross из-за новостей об истощении запасов была снижена", - пишет эксперт.

Средняя цена реализации золота от продолжающейся деятельности в 2023 году составила $1945 за унцию по сравнению с $1793 в 2022 году, отмечает Кононов. Выручка Kinross увеличилась с прошлогодних $3,5 млрд до $4,2 млрд. Повышение показателя на 23% г/г, на взгляд эксперта, было обусловлено увеличением производства на месторождениях Tasiast и La Coipa и ростом средней цены реализации золота. В свой прогноз на 2024 год аналитик инвесткомпании закладывает околонулевую динамику выручки на фоне дальнейшего повышения цен на золото при одновременном сокращении его продаж.

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