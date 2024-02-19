БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "Транснефть", X5 Retail, "Яндекс", "Татнефть" и Etalon.

"Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. 12% дивдоходности - привлекательный уровень для голубой фишки. У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя чуть лучше банковского сектора в целом. Глава Сбера Герман Греф отмечал, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 г., то есть крупные дивиденды не станут разовой историей", - пишут аналитики.

По мнению экспертов, стоит обратить внимание на акции "Транснефти" в свете ожидаемого дробления (сплит) акций. Текущая стоимость одной акции не позволяет добавлять бумаги в портфели инвесторам с небольшим капиталом. Сплит акций должен сделать акции "Транснефти" более доступными для частных инвесторов. Бумаги "Транснефти" также интересны как дивидендная фишка - дивдоходность летом 2024 года ожидается в районе 11-12%.Торги акциями Транснефти были приостановлены на прошлой неделе, возобновление торгов ожидается 21 февраля.

"Сильными финансовыми показателями инвесторов может порадовать X5 Group, - отмечают стратеги инвесткомпании. - Компания уже раскрыла операционные данные, согласно которым, выручка в IV квартале выросла на 24,7% год к году - это рекордный уровень за последние годы. Компания планирует раскрыть результаты 22 марта, но бумаги могут переоцениться лишь на ожиданиях сильного отчета. Из актуальных драйверов в кейсе X5 Group можно выделить редомициляцию - новости по данному вопросу могут спровоцировать бурную реакцию в бумаге".

Акции Etalon также интересны на среднесрочную перспективу под публикацию финансовых результатов за II полугодие 2023 года, полагают аналитики. Рекордными для девелопера были III и IV кварталы. В отличие от X5 Group, Etalon уже находится в процессе переезда в РФ. "Редомициляция важна, так как ранее компания выплачивала крупные дивиденды, в 2020-2021 годы дивдоходность была в районе 9%, - указывают эксперты. - Переезд в РФ позволит возобновить выплаты. В поступлениях от "дочки" может быть заинтересован крупный акционер Эталона - АФК Система".

Акции "Яндекса", в свою очередь, сильно переоценились в последние недели, считают в БКС. Компания в феврале объявила параметры готовящегося разделения компании. "В целом озвученный вариант был ожидаем, однако вопросы остаются - до сих пор нет информации об опциях и возможностях обмена акций, - подчеркивают стратеги инвесткомпании. - Неопределенность сохраняется. Тем не менее в ближайшие месяцы должно появиться больше информации. Потенциал роста бумаг сохраняется. Позитивным вариантом для акционеров на Мосбирже могла бы стать возможность обмена акций нидерландской Yandex N.V. на бумаги российской МКАО "Яндекс" с коэффициентом 1:1. Фундаментальный взгляд на бизнес "Яндекса" позитивный. Недавно компания представила сильные финансовые результаты за IV квартал 2023 года".

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